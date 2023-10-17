113 學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於 112 年 10 月 21 日舉行，報名人數 總計 98,188 人（包括集體報名 95,996 人，個別報名 2,192 人），編配於 33 個考區，52 個分 區，2,837 個試場。試場分配表及考試地點於今日公布，刊登於大考中心網 站（https://www.ceec.edu.tw）首頁，高中英語聽力測驗專區之考試訊息，供考生查覽。

《請考生依所查得的應試號碼及考試地點，於考試當日前往應試》

請考生務必於 10 月 17 日起至本會大考中心網站之 113 高中英語聽力測驗「試務 專區」上網查詢個人應考資訊，包括應試號碼、上午或下午場次、確切考試地點等資訊。上 網查詢所得到的應試號碼，應與 10 月 6 日上午所收「以此封為主」簡訊所列，或 10 月 6 日後所屬集報單位轉知，或收悉本會於本次考試專函所通知之應試號碼相同。考生於考 試當日，請務必依上網查詢所列之考區、試場、場次及時間，入場應試。 由於英聽不開放考生查看試場，請考生於考前先行上網查覽各考試地點之試場平面圖等 資訊，以利考試當日能快速進入考（分）區學校應試。

各考試地點「試場平面圖」可至本會 大考中心網站首頁，高中英語聽力測驗專區之考試訊息點選查覽。 如考生於查詢過程有任何問題，可於上班時間致電本會大考中心（電話 02-23661416，系 統操作請轉分機 310；試務作業請轉分機 608）。

《考試當日須攜帶應試有效證件正本並請提早出門》

請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。如於身分查驗時間，未持應試有效證 件正本供監試人員查驗，經監試人員查核並確認係考生本人無誤者，仍會准予應試。但若未 依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達試場或考（分）區試務辦 公室，會依違規處理辦法扣減該節成績。

應試有效證件正本包括：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中 華民國身心障礙證明、護照或居留證。健保卡需要有照片才是有效證件；學生證無論有沒有 照片，都是無效證件。

考試當日，建議考生盡量提早出門，以避開進入考場學校時的人群聚集。另呼籲接送考 生之親友，請勿於考（分）區門口逗留，造成人潮擁擠，影響考生應試。

《突發傷病考生應考服務申請》

突發傷病考生應考服務自 10 月 17 日起可提出申請：

1. 由本會受理申請期間為 10 月 17 日至 18 日。請由本會大考中心網站 113 高中英語聽力測驗「試務專區」之「突發傷病考生應考服務網」點選進入登記。

2. 由考區受理申請期間為 10 月 19 日至 21 日。考生須於本會大考中心網站 下載專區下載「突發傷病考生應考服務申請表」，填妥後逕向考生所屬考區申請。考 區聯絡電話請詳見 10 月 17 日公告之試場分配表。

《考前溫馨提醒》

有關本次考試對考生之提醒，請參閱本會於 112 年 10 月 6 日公告之「113 學年度 高中英語聽力測驗第一次考試考生應考注意事項」，以及 112 年 10 月 16 日公告之「113 學年度高中英語聽力測驗考生考前準備與應試注意事項」。

考試當日，一般考生應試可自主佩戴口罩。若考生屬 COVID-19 快篩陽性或確診，依據 衛生福利部「新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)篩檢陽性民眾自主健康管理建議」，外出與應試時請 全程佩戴口罩，並請至原編配之考（分）區試場應試。若考生有發燒或呼吸道症狀，應試時 建議佩戴口罩；若有持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時， 試務人員將安排調整至備用試場應試。

應試時佩戴口罩之考生，均須配合監試人員於查驗身分時，暫時脫下或拉下口罩至可辨 識面貌；須全程佩戴口罩之考生，查驗身分後請立即戴回口罩。 近日天氣偶有轉涼或有降雨，建議考生多留意天氣狀況及適時添加衣物，考前做好個人 健康維護，也多留意防範 COVID-19、流感、腸病毒、登革熱等其他傳染疾病。

另請考生詳閱 113 學年度考試簡章第 39 頁至 49 頁試場規則及違規處理辦法，以避免因 違規被扣減成績。高中英語聽力測驗試務相關訊息，可至本會大考中心網站最新訊息與高中 英語聽力測驗專區「考試訊息」查覽。