高達40萬元的獎學金，再加上月薪28,000的帶薪實習，六名慈濟科技大學經營管理系學生一次擁有！慈濟科技大學與頂新和德文教基金會、善菓餐飲集團股份有限公司，正式簽署產學合作備忘錄。經過業界主管面試遴選後，六名慈濟科技大學經營管理系餐飲背景的大一、大二學生，每人將獲得頂新和德文教基金會提供的每年10萬、共計40萬元獎助學金。善菓餐飲集團更提供帶薪實習（月薪28,000元）的機會，讓學生提前培養即戰力，還能畢業即就業，薪資更從32,000元起跳！

慈濟科技大學校長羅文瑞表示，只要專業知識、工具技能和產業熟悉度三者兼備，就能達到學用合一的目標。尤其，培育人才絕不是從大學端開始，而是向下紮根，提前跟高中職串連合作，規劃課程銜接，相信長達七年的培育，遠勝過以往三年四個月的學徒制。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，以學校為載體，由基金會提供獎助學金，讓經濟弱勢卻有心學習的孩子，無後顧之憂的安心讀書。也提醒學生，除了熟練餐飲各菜系、烘焙等基本功，更要在業界實習的過程中，看見消費者想要什麼，也就是從前店後場的經營模式，提升行銷管理能力。更期許從高中職到大學的七年，不但培育出餐飲專業人才，更成為花東技職教育的標竿。

善菓餐飲集團董事長嚴心鏞表示，集團裡涵蓋中式宴席、西式料理、烘焙甜點等，讓想投入餐飲業的年輕人，都能選擇喜歡的舞台發揮。尤其，在面試的過程中，深刻感受到學生想學會一技之長，渴望回鄉照顧家人的初衷，所以，不吝於提供資源，建立平台，給花東學子一個圓夢，進而改變人生的機會。回想自己開設麵包店的初衷，就是為了讓喜歡吃麵包的媽媽，不再受胃脹氣之苦，所以，期許每一個拜師的孩子，都能「以孝為先，以人為本」，更鼓勵年輕人微型創業，也就是「進得來、學得到、出得去」！

除了高達40萬元的獎助學金，六名經營管理系大一、大二學生，將從明年暑假起展開帶薪實習，不但月薪28,000元，還有住宿補助4,000元！經過大四全年實習後，畢業即成為正式員工，薪水32,000元起跳，需履約二年。花蓮四維高中餐飲科主任江東容表示，通過面試的六名學生責任重大，因為，要有好的品德和表現，才能替未來的學弟學妹，爭取更多機會。

經營管理系一年級學生顏靜岑表示，家裡以務農為主，也就是看天吃飯，收入不穩定。所以，有了每年10萬的獎助學金，可以分攤父母的經濟壓力。加上自己個性害羞，不善溝通互動，比較適合待在烘焙內場。經營管理系一年級學生潘明傑表示，能夠從大一暑假開始實習，累積業界經驗，還能賺錢，甚至，畢業後也不用擔心求職空窗期，比別人更贏在起跑點上。