您可能聽過「盲人棒球」，但「盲人踢足球」在臺灣還是史上頭一遭!臺北啟明學校經由臺北特教學校的協助，首次與日本NPO法人静岡FID足球連盟及NPO法人清水足球協會舉辦「盲人足球體驗活動」，在瀨戶脇正勝及鈴木浩巨兩位教練偕同數位夥伴在13日下午入校場勘後，於16日上午辦理盲人足球體驗活動。

體驗的學生主要是啟明學校國中部及高中職部的同學，在瀨戶協及鈴木教練的帶領下，先以球感體驗方式，讓同學知道盲人足球的規格及大小，透過簡單的手部搖球、互動傳接球，再引導至足部控球動作，很多同學對於足球的概念就是踢了球會一直跑，然後撿不到球，但盲人足球加了小鈴噹的巧思後，球體變得比較重也可讓盲人較容易掌握球的位置。

透過拍手、敲擊、口語等互動協助視障者完成簡易的攻守，輔以臺北特殊教育學校林麗卿老師的專業翻譯，同學們很快的都了解並學會盲人足球的練習方式。基本練習完成後，大家集結在足球門前準備「驗收成果」，教練把球傳給同學，同學必須聽聲辨位把球停住，再聽教練發出的聲音引導進行射門。每次舉腳後把球踢出，聽到球中的鈴鐺發出扣囉扣囉的轉動聲，然後從旁人給予成功的掌聲或失敗的惋惜聲來判斷進球與否，都是充滿新奇的體驗!

盲人足球不但可以增加學生的自信心，更能讓學生善用耳朵，體驗「腳耳協調」的盲人足球樂趣，來回了幾次後，學生每個人竟然都能將球順利踢進球門，讓指導教練及在一旁協助的師長感到興奮與欣慰!

兩個小時的體驗課程很快就過去了，但在同學的心中已然種下對盲人足球喜愛的種子，課程結束時國中部的小豪說：「沒想到盲人足球這麼好玩，而且我有順利踢進兩顆球。」高中部的阿哲說：「之前沒有機會體驗盲人足球，今天體驗之後我發現我可以做得很好。」高職部的阿傑則說：「這個好難喔！特別是大家都戴上眼罩後，我都無法踢到球，我還是比較喜歡籃球。」當每個學生都說出對盲人足球的體驗心得後，教練也給予滿滿的回饋!最後讓同學列隊跟教練及協助師長做「擊掌」動作，在互相敬禮後，結束了這門寶貴的盲人足球課。

NPO法人静岡FID足球連盟及NPO法人清水足球協會在活動結束後將體驗的三顆盲人足球送給啟明學校，期待北明的體育老師可以將盲人足球融入課程教學。