為取代老舊海事實習船育英二號，教育部從2019年起展開新造實習船計畫，委託國立高雄科技大學執行專案，新船「御風」由台灣國際造船股份有限公司承造，歷經三年時間，於今日在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，由教育部政務次長劉孟奇主持並由技職司長楊玉惠進行擲瓶祈福儀式，預計將在2024年暑假正式交船營運。

教育部次長劉孟奇表示，現役的育英二號船齡近30年，訓練設備規格已落後於當前國際公約，因此規劃約新台幣16.5億元經費，逐年編列，委託高科大協助辦理，建造規範完全符合STCW國際公約要求，配置低壓脫硫塔設備並預留液化天然氣雙燃料(LNG Dual Fuel)動力推進設計，符合環境友善趨勢，並以客船等級的安全標準配備主動式穩定翼系統，艙區劃分及破損穩度符合海上人命安全國際公約(SOLAS)的客船要求。船長114公尺、船寬21公尺、最多搭載人數250人的住艙區 (200名學員、50名船員及教師)，船艙規格、設備規格、航行距離等遠高於現役訓練船，教育部對於提供海事人才更完善多元的海上訓練環境，寄予非常高的期許。

高科大校長楊慶煜指出，國內中等學校以及大學相關海事科系學生，非常仰賴實習船所提供的實境訓練場域，養成相關必要的專業技能。新船「御風」規劃完善的機艙教學動線，也搭載實境實習駕駛室，以及航海、輪機、高壓電三套全功能模擬機系統，相關實習課程均可於「御風」艦上完成，將負起海洋國家的人才培育重任。預計「御風」將在明(2024)年暑假交船服役，高科大已著手準備建立營運團隊，國內包含海洋大學、海洋科技大學、各中等海事學校等學生訓練，將可順利銜接「御風」登艦實習，首航預計前往日本。

為祈求新船平安順利，依例舉行「擲瓶」祈福儀式 (船艦命名下水典禮之傳統)，今天由教育部技職司司長楊玉惠執行命名及揭牌，並且擔任擲瓶人。以台船為首的建造、監造團隊，與國內海事教育學校共同見證國艦國造的新記錄，教育部實踐國家海洋政策並且厚實海洋人才養成，可望進入新的紀元。