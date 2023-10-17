南華大學於日前舉辦本學期第一場「就業力學程-創業楷模講座」，邀請金門金屬建材股份有限公司董事長張山明蒞校演講，以「創業人生漫談」為題，分享如何白手起家的創業歷程，並說明經營企業的訣竅以及從中領悟的人生道理。張董事長豐富的人生經驗，不僅能激發大學生的創業思維，亦有助於在未來創業上的規劃更加周全，同時對於人生的職涯規劃也有所啟發。

南華大學副校長林辰璋表示，張山明董事長是第16屆創業楷模，在創業界是大前輩，不只是一位成功的創業家更是熱心公益，不同於以獲利為導向的企業主，他，許多公益活動都能看見張董事長的身影，回饋社會的精神著實令人敬佩，創業精神與理念是學生學習的典範。

張山明董事長首先分享金門金屬建材公司專營的項目並指出，金屬製的防盜門、自動門、玻璃帷幕、窗框等皆是他們的營業項目。張董事長有趣的提到自己並非金門人，而是彰化人，公司的名字是太太取的，而張山明跟金門合在一起就變成了金門山。張山明說，以前家裡並不富裕，從小必須到處打工補貼家用，也因此萌生創業的念頭，想要靠自己賺到錢，小學時憑著自身努力以全校第一名的成績畢業，卻在初中、高中時交到壞朋友，成績一落千丈，但皇天不負有心人，高三時透過姊夫介紹的家教，最後考上逢甲大學，這些經驗讓他領會到「近朱者赤，近墨者黑」的道理，也特別提醒大學生要慎選朋友，好的夥伴才能讓自己越來越好。

畢業後，張山明董事長曾從事教職，在任教過程中也會虛心請教有經驗的前輩。後來以獨到的創業家眼光從當時的市場看見新商機，以往的窗框、門框大多是木製或水泥製，很少有金屬製，而張山明的產品是不鏽鋼，於是抓到機會後積極開拓市場，一開始大部分都是銷售給認識的人，慢慢建立好口碑後，便成為大家想到金屬建材時的第一首選。張山明也藉此經驗勉勵大學生鞏固人際關係的重要性，做人要和善、樂於助人才能廣結善緣，這些善緣在未來的某天都會成為成功的資本。

張山明將自己的創業理念與人生觀分享給大學生，勉勵大家要保持健康的身體、掌握專業知識、關心時事、做人做事要誠懇負責、保有敬業精神、服裝儀容也要端莊、自我介紹要深刻、記住對方的姓名與專業、樂於助人、不挑撥離間、傾聽他人、化主動為被動、多讚美他人、時時心存感激、積極樂觀、終身學習、站在對方立場考慮等，並以「成功的人找方法，失敗的人找藉口」為結語，希望大學生能在此講座中獲益良多。

林辰璋副校長非常讚賞張山明董事長精彩的分享並提到，「創新、永恆、人和」的企業理念看似普通，卻是大家最容易忽略的，從張山明董事長的分享中，可以讓大學生更懂得學習注意生活中的小細節，具備積極正面的人生觀，才能培養創業家的思維，為自己開創事業的一片天。