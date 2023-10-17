天文教育好好玩!，南瀛天文館10月17日至27日期間前往臺南市9所國中小進行「天文遊俠」校園巡迴活動，預計服務950名學生，設計「天文星攻略」及「宇宙玩很大」兩大主題活動，透過遊戲競賽方式，讓學習天文變得輕鬆又有趣！

臺南市長黃偉哲表示，南瀛天文館為深耕校園天文教育，自106年起以「天文遊俠」校園巡迴活動前進240間學校，已服務超過17,000名學童，秉持著天文好好玩的理念，跳脫傳統教室授課的方式，規劃貼近生活經驗的主題遊戲與挑戰，如109年配合火星探測計畫發想的「火星霸主」、110年結合月全食觀測活動的「日月食接力賽」等，往往獲得學生的好評與反饋。

教育局鄭新輝局長指出，本次天文遊俠主題「天文星攻略」中以天狼星為主題分別進行兩階段挑戰賽，「星空篇」、「認識天狼星篇」循序漸進讓同學能夠了解星座劃分原理與各民族對天狼星的解讀，並以搶答方式分組累積積分，現場氣氛緊張刺激！最後還有加分題聽音樂猜答案添增趣味性，現場逗趣穿戴服飾動作緩和了緊張的氣氛；另一主題「宇宙玩很大」各組利用不同探測器的飛盤，擲飛至目標行星就能獲得分數，而且星球愈遠就愈難以抵達，不僅考驗擲準技巧、還要團隊合作才能獲得高分，將天文教育融入遊戲中，非常有創意。

保東國小六年甲班陳婕榕同學表示，天文遊俠的體驗與學校授課很不同，透過遊戲型的競賽讓他學習不會有壓力。保東國小五年甲班黃善閔同學表示，天文星攻略中透過接觸不同文化中的天狼星的體驗式學習可以快速讓他進入狀況，也激起對天文的好奇與學習動機。長興國小六年丙班蔡宇軒同學則對天文星攻略中按鈴搶答的環節印象很深刻，宋宥蓁同學也附和說，活動期間不只反應要快，也學習到不同地區對天狼星觀點不同之處，實在很神奇！南瀛天文館表示，天文遊俠辦理理念正是透過遊戲的方式學習天文，用寓教於樂作法達到「玩轉天文」!