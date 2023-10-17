健行科大創新發明再獲佳績!由經濟部、國科會等部會主辦的「2023台灣創新技術博覽會」，於10月12日至14日於台北世貿1館盛大舉行，健行科大以兩項創新研發「環境品質監控系統」及「模組化床台」榮獲2銀佳績。

「環境品質監控系統」由資工系陳維魁教授帶領指導研究生藍永翔、李柏希、黃聖凱、李思緯、王竣弘與徐啟翔等人創新研發。陳維魁教授表示，「環境品質監控系統」創新作品旨在解決傳統空氣品質監測方式的四大主要缺點。首先，它提供即時資訊，而不僅僅是過去某段時間的平均值。其次，它具有更高的準確度，能夠提供特定地點的實時數據，而不僅僅只有區域平均值。第三，它節省使用者的時間，不需要手動查詢，資訊能主動通報。最後，它具有即時通知和警告功能，可以應對突發事件，如火災或粉塵爆炸。

陳維魁教授指出，這個創新作品的優點在於「社群化主動通報」功能，使用者可以加入不同的群組，同步接收特定地點的即時空氣品質數據，而無需繁瑣的設定。此外，它還可以顯示PM2.5、PM10濃度、溫度和濕度等重要數據，以綠、藍、紅燈號代表空氣污染程度，讓使用者隨時了解所在地的環境品質。

車輛系牟善琦老師與機械系王阿成老師及陳亘佑老師三位共同帶領機械系楊榮文、呂俊彥及中原大學機械系劉智軒3位學生，聯合研發出的「模組化床台」乃考量目前五軸加工機的費用相當昂貴，若有人員操作不當以致造成撞機，將衍生非常高昂的維修費用，亦會對機台本身之加工精度造成影響。為此，該發明設計可進行各種型態切換的五軸模擬機台，可依據實際加工需求進行型態切換，讓初學者能熟識與了解不同型態的五軸加工機之機構移動、行程及角度干涉等問題、以及加工特性，亦可進行加工工件的刀具路徑模擬，有效提升五軸加工機操作人員的前期訓練培養，大幅降低機台因撞機所造成之維修成本。