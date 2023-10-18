夢想淘心室10月18日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到中國科技大學第十一任校長陳振遠來到曉宇宙。陳校長與主持人曉曉很有緣，令主持人印象深刻的是一次是為了小孩升大學，在大學博覽會台北展場諮詢學校，而另一次則在高科大高應大與高海大三校要合併時對於學校的未來說了一句話「成功不必在我」，慈父般無私的胸襟讓曉曉很佩服。陳校長主修財務相關領域，擁有創投經驗，究竟如何利用跨域能力幫大學重新定位，以及在擔任公私立大學校長時運用差異化的經營方式，讓學校走出自己的路。節目中陳振遠校長知無不言。

陳校長把自己的人生拆為兩個部份，以人格特質來說覺得自己像芭樂，看起來很新鮮營養但又是親民的價格，就像與他相處可以吸收到很多養分，但從人生經歷來說則為甘蔗，雖然成長的過程苦過，現今卻猶如倒吃甘蔗般，所以對他來說人生中並沒有什麼挫折。樂觀的陳振遠認為一切都是最好的安排，就連在情感的尋覓與追求上，他透露連老婆都是自己的初戀一次成功，羨煞很多人。

學財務出身的陳校長曾在創投公司工作，分享「短空長多」這句常用的術語，當下可能會認為發生的事情是不好的，但從整個人生看會發現不一定是不好的，所以不要將它視為挫折，鼓勵大家要以終為始，將經歷當成是一種投資，一種成功的養分。

提到自己教職任職期間難忘的事，陳校長分享曾經有一個學生相當優秀，但家裡經濟環境相當清寒，所以只能領著學校獎學金助學，這位學生考上台科大研究所，因無法負擔台北的學費與生活費，只能留在高第一科大，當陳校長知道後二話不說提供二年獎學金幫他解決學雜費以及住宿的問題，如今這位學生順利完成博士學位成為一位非常優秀的人士，讓他相當欣慰。

時代進步越來越快，陳校長鼓勵青年學子在面對未來環境時，首先要認清楚產業的發展趨勢，勢掌握走向，並借力使力成為產業時代的浪尖。此外，對於台灣各大學的經營模式，校長表示無論大學分佈於國內哪個縣市，都需找到自己學校的DNA，例如義守大學的核心就是國際化，全校有1500位的國際學生，可利用此點成為重點發展；而中國科大的核心則是智慧人文綠色永續，AI能力不能缺少人文的同理心，兩者結合在加上綠色永續，可為學校找到定位。

「抱必敗的決心，做必勝的準備」是陳校長的人生座右銘，分享自己在求學時的心態，好好準備考研究所，不受得失心的影響，最終用二個月的時間如願考上，這句話送給在努力道路上的青年學子們，一定要堅定努力朝著自己的夢想前進。

如果你想了解更多關於陳振遠校長的人生故事，或是更多關於現世代高教的特色經營，快來收聽今天的【曉宇宙】節目。

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