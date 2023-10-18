第十五屆海峽兩岸電視主持新秀會由福建省廣播影視集團海峽電視台與中華兩岸文經協會主辦，賽事徵件倒數，主辦單位邀請口才辨給、外型亮麗、腹有詩書氣自華與懷有主持夢想的新秀把握機會報名。

中華兩岸文經協會宋智忱理事長。(照片/中華兩岸文經協會提供)

中華兩岸文經協會的宋智忱理事長對今年的比賽表達了極大的期望，他表示，這項比賽不僅提供了一個機會，讓台灣新世代年輕主持人展現他們的才華，促進未來發展的多樣性與開啟兩岸主持人之間的交流機會。

宋理事長說：“我們很高興再次主辦這個屬於海峽兩岸的主持人賽事。期望台灣年輕人能夠積極參與，找到屬於自己的舞台，同時也透過交流融入兩岸主持界的優勢，這是一個建立友誼、促進文化交流的好機會。”

2022年第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會總決賽現場。(照片/中華兩岸文經協會提供)

過往幾屆的獲獎選手，如蘇子朋、謝艾純、紀羽柔等，已在主持界展現卓越表現，為台灣主持界帶來了無數亮點。期望他們圓夢的故事，激勵更多年輕人追求主持夢想。成為舞台上閃亮的力量。

這是一個提升專業技能，擴展職業前景的機會。歡迎年齡在28歲以下的青年新秀報名參賽。主辦單位期待看到更多青年才俊嶄露頭角，為兩岸主持界帶來新的希望和活力，為台灣主持界增添更多色彩。

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2023年第十五屆電視主持新秀會報名網址:

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2023年第十五屆電視主持新秀會報名辦法:

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