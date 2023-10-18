濱江實中實驗教育理念為「生活實踐家，濱江博雅人」，以「奠基基本學力、理解在地生活、探索永續城市、涵育國際胸懷」為方向，以「永續發展教育」為主軸，以IB國際文憑教育課程為架構，規劃兼具在地文化精神與國際理解情懷的課程，培育具備「創思實踐、科技互動、關懷參與、美感覺察」素養之世界公民。走入濱江─探索跨域知識，體驗探究實作；走出濱江─落實服務行動，實踐永續生活。期許能讓學子成為探究者、思考者、懂得關愛、敢於冒險、各方面都均衡的發展、具備自信、了解真實世界，在生活中找到學習的樂趣。

課程引導方式以「探究-行動-反思」開展學習，除以實驗創新課程協助學生建構知識外，並帶領學生理解與探索各類議題觀點，重視跨領域與永續發展，培養時間管理，作自己學習的主人。

為使家長能深入了解教育理念、課程及教學規劃，將於112年11月4日(六)上午及11月18日(六)上午舉辦特定教育理念說明會，113學年度新生入學招生簡章已公告於學校網頁，說明會除介紹IB學校之概念架構、實驗教育理念、部分領域教師分享，以及學生學習重點外，現場並規劃體驗課程，歡迎有興趣的學生及家長參閱學校網頁簡章，並一同出席說明會。