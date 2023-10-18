第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮14日在國父紀念館完美落幕，拿下「兒童節目主持人獎」之一的是景文國中部七年級的學生蘇宥耕，他主持的是教育廣播電台的節目—「古的科學道館」，同時獲獎的還有主持人唐妮，以及郭閎業。蘇宥耕表示，《古的科學道館》是教育廣播電台很受歡迎的節目，能如願到得金鐘主持人獎，真的非常開心。

《古的科學道館》採用「Good」與「古的」的諧音，希望能帶領小朋友透過廣播，一同發現這些「古的」但「Good」的生活科學。宥耕和好搭檔郭閎業在主持人唐妮的帶領下，和專家老師一起跨越時空，探索古人們是如何運用科學、工程、藝術、數學等知識到生活中，從而發想、創造、解決日常所面臨的問題。他們會根據每次的主題和題組，各自上網蒐集相關知識，再分析、驗證、統整資訊，然後在錄製節目時，依專家老師的提問搶答PK，專家老師也會再進一步解說並給分，決定得勝者。

對科學知識原來就有興趣的宥耕很高興能參與節目的錄製，他發現古人的方法很有趣，也可以呼應現代的文明，參與節目主持不僅學習了平時不會接觸到的特別知識，還接觸了蒐集知識的新方法，在統整多元知識時也能驗證正確與否，提升自己的媒體素養能力。雖然獎座和獎金都還要過一陣子才能拿到，但他小小的心願是希望能用獎金買一台屬於自己的平板。

景文高中國中部導師林穆佑表示，宥耕是內斂型的孩子，自入學後對自然領域方面即展現高度的學習興趣及成就，參與學校安排的校外自然探索等活動時也會與同學分享專業的知識，在語言表現上也較一般同學有條理，期許宥耕未來可以繼續多元探索，以這次經驗為基礎，未來找到自己真正的發展興趣。