財政部臺北國稅局近日推行「舞林稅月」租稅宣導，於捷運大安森林公園站-陽光大廳舉辦活動，並邀請北市高中職及大專院校學生一同共襄盛舉，活動以「舞蹈競賽」和「租稅教育」為兩大主軸。熱舞競賽最終由臺北育達高中表演藝術最有爆發力的「E.M.P Crew」舞團榮獲第一名，對此臺北國稅局表示：「除了專業學習外，課外學習也相對重要，希望透過活動讓學生自動放下手機多、培養自我興趣及建立團隊精神，揮灑年輕青春不留白！」

臺北育達高中表演藝術科王暐霖科主任表示：「恭喜E.M.P榮獲第一名佳績，顯現舞團的才華及努力的勤奮，不枉費風雨無阻的練習，搭配比賽主題改變了舞蹈動作，借此機會更激發學生的創造力思考和表演潛力，感謝主辦單位和學校的協助，才能讓比賽順利圓滿落幕。表演藝術需不斷發展和進步的領域，保持謙卑、精進技能及表演水平，育達高職表演藝術科的學生應該意識自己在社會中的責任透過比賽和社區參與來分享他們的才華，豐富社會文化生活！」