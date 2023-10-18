「不只要招收英文好的學生，更要讓招收進來的學生英文變好」，這句話對於今年6月畢業於義守大學「國際學院」智慧觀光餐旅管理英語學士學位學程的周泓俊來說，特別的有感觸。周泓俊在大一入學時參加多益測驗，當時的成績是520分，沒想到在義守大學致力推動的全英教學環境下，大三時的多益成績進步到825分，語文能力大幅提升，他更在畢業前申請到國立高雄餐旅大學全英碩士班，全國本國籍學生招生只有2個名額，其中一位正是畢業於義守大學「國際學院」的周泓俊。

周泓俊在高中時對觀光餐旅產業有很大的憧憬，更夢想未來能有機會到海外交換學習，甚至有機會赴國外工作，周泓俊得知義守大學的觀餐英語學程採全英教學後，他毅然決然選擇義守大學就讀，希望在累積專業實力同時，更能全面提升自己的語文能力。周泓俊在觀餐英語學程求學過程中，發現無論是課堂內還是教室外，沉浸式的英語學習環境，都是讓自己英語能力提升的助力。尤其，他在大三第二次參與多益測驗的成果，更證明了當初正確選擇義守大學就讀。

周泓俊表示，義守大學的校園就像是小型聯合國的縮影，有亞洲、歐美、非洲等全球五大洲的學生，他更因此結交到許多志同道合的朋友。本身愛跳舞的周泓俊，就和境外學生共同創辦國際藝術表演社，讓來自各國的學生藉由舞蹈，進而分享自己國家的文化特色；國際藝術表演社創立後，在團隊用心經營下，社團規模愈來愈大，甚至發展成立公關部、媒體部、表演部等。周泓俊與社團成員參與校內的國際活動，例如TEDx演講、國際文化大使選拔活動等策劃；更時常受邀參與校外活動演出，像是屏東移民文化節，他們以精湛的舞藝，成功的打響義大學子的名號。

周泓俊說透過參與活動，訓練所有成員「活的英語力」，從中培養自信、團隊合作力、問題解決力以及溝通力。目前已在高餐全英碩士班就讀的周泓俊，回顧在義守大學四年的生活，他以「青春無悔」來形容自己的大學寫照，他很感謝義守大學提供完善資源與環境，讓他可以在校園中奠定堅實的語文能力，並從一起求學的夥伴中拓展國際視野，這些點點滴滴都讓他的青春之路，綻放光芒。