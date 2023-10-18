南華大學藝文中心17日舉辦「呂仁清、蔡篤釗書法藝術展」開幕茶會。特展開幕當天，校長林聰明、副校長林辰璋及多位一級主管、教職員生出席之外，也匯聚多位藝文界知名人士，包含嘉義市前文化局長饒嘉博、中國書法學會理事長陳銘鏡、台灣書法家協會理事長沈榮槐、嘉義大學教授陳政見、中華書道學會理事長楊旭堂、澹盧書法學會理事長李建德、中華弘道書學會理事長阮威旭、中國書法學會副理事長張自強等30位貴賓蒞臨共襄盛舉。此外，民音系的國樂表演，演奏周杰倫譜曲、方文山填詞的《蘭亭序》一曲，靈感源自東晉書法家王羲之的作品，為開幕儀式展開序曲，也讓貴賓留下深刻印象。

呂仁清大師是台灣當代重要的書法家和書法教育者，畢業於淡江大學中文系，曾拜師於書壇前輩謝字安大師與王愷和老師，具有超過四十年的書法臨池磨練和教學經驗。目前擔任中華民國書法教育學會評議委員、中華書道學會監事長，並曾在多個知名場所舉辦書法展覽。呂大師擅長行、草、篆、隸、楷等書體，並強調書法的多樣性和美感。他以漢隸入手，臨摹史晨碑並探源古篆。近年來更融合北碑風格，綜合各種風格，走出屬於自己的書法特色，大師與佛光山的緣份也從佛陀紀念館的「佛光菜根譚」立碑開始。呂大師透過此次書畫展，希望向大家傳達書法藝術的長青和深刻，以及對於書法的真誠和用心。

蔡篤釗大師自幼成長於書香世家，畢業於大甲高中美工科雕塑組以及明道大學中文系，並師從知名書法家杜忠教授和林隆達教授。目前擔任臺中市藝術創作協會榮譽理事長及中華書畫文創研究協會常務理事，亦曾擔任多場書法比賽評審，更曾獲金術盃、中港盃、佛光盃等多項書法比賽的獎項。蔡大師擅長行、草、隸、篆、楷等字體，特別以「戰國楚篆」聞名。同時也善於書寫經文和詩詞，字體變化多端，行筆穩健，字裡行間充滿真情。蔡大師認為藝術應該融入生活，生活也應該充滿藝術，因此他在創作中融入現代元素，希望給大眾帶來新的啟發和感動。他跳脫傳統，致力於現代多元書藝創作，並獲得了藝文界人士的高度讚譽。

南華大學校長林聰明表示，此次展覽呈現呂仁清與蔡篤釗兩位書法大師58組作品，不僅是藝術作品的展示，更是時代和文化的交匯。呂仁清大師的作品強調傳統書法的嚴謹和古樸，而蔡篤釗大師則展現跳脫傳統的現代多元書法，兩者作品結合在一起，讓觀展者感受到時代的變遷，展現不同的書法風格和筆勢。

圖書館館長兼藝文中心主任賴淑玲指出，為了讓呂仁清和蔡篤釗兩位大師的作品能夠被更多人欣賞，特別設計線上展覽，社會大眾可以放大觀看每幅作品並閱讀釋文。此外，藝文中心也製作影片，並搭配柳琴演奏<雨後庭院>，為觀賞者提供視覺和聽覺的雙重享受。部分作品也在社群平台Instagram (IG)上廣為流傳。

藝術與設計學院的學生觀展後表示，呂老師的作品讓他更加嚴謹審視自己，而蔡老師的作品則讓他看到了圖畫和文字的結合，特別喜歡作品中的「昨夜星辰」，背景和顏色的搭配使文字更加深入人心。

「呂仁清、蔡篤釗書法藝術展」於南華大學中道樓「三好廳」展出至24日，歡迎各位藝術家和書法愛好者前往參觀，一同欣賞書法藝術的美。

線上展覽網址：https://libar.nhu.edu.tw/Art2/

YouTube影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=4iUXIsR0Z5w