教育部113年3月份閩南語認證，報名時間自112年10月23日上午9時起，至11月20日下午5時止，報名身分不限國籍和年齡，只要對閩南語有興趣者，皆可上網報名參加；報名費新臺幣250元，19歲以下免費；考試當天完成所有測驗項目（聽、說、讀、寫4項），就能獲得獎勵品1份。113年3月份考試簡章及2次考試重要日程表已公布於考試官網， 8月考試簡章（包含A卷首次辦理電腦化測驗之相關資訊），屆時將另行刊載於官方網站中。

113年3月份考試，A卷訂於113年3月2日（星期六）舉行；B、C卷於3月3日（星期日）辦理。而8月份考試，將於113年8月3日（星期六）先舉行B卷考試；8月4日（星期日）辦理A卷電腦化測驗。提醒欲報考「A卷」的考生，可選擇報考3月份的傳統考試方式，或8月份的電腦化測驗。另教育部已完成電腦化測驗的線上模擬平臺（https://blgjts.moe.edu.tw/tmt_demo），公布於官網「最新消息」，歡迎考生多加試用、熟悉。

有關113年2次考試相關訊息，請至考試專屬網站（https://blgjts.moe.edu.tw）查詢。