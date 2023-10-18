2023年「台灣創新技術博覽會（創博會）」展覽在台北世貿一館盛大揭幕，中臺科技大學在這場熠熠生輝的國際發明競賽中提送4件專利作品，以出色的創新實力摘下3面銅牌發明獎，彰顯了學校在醫護專業的創新特色及研發領域的卓越能力。

台灣創新技術博覽會是由經濟部、國家科學及技術委員會、農業部、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、環境部資源循環署、數位發展部、國家發展委員會及中央研究院等11部會聯合主辦，透過展示創新專利發明品，同時鼓勵國人踴躍投入研發領域，集結近500家廠商，展示超過1100件令人驚嘆的發明技術。本屆創博會不僅僅是展示創新專利發明品的平台，更是吸引各國參展商參與，大幅提升展會國際化程度，同時也達到活絡國內外智慧財產及技術交易投資的商機。

中臺科大護理系游金靖老師的「導尿管夾掣結構」是對現有導尿管缺陷的改良，帶領學生蕭卉羚及張宥瑄共同進行改良設計，使得護理人員操作更為方便，同時提升患者在進行膀胱訓練過程中的生活品質；經營管理系林芷薐老師創造了「具智慧傳輸功能之無接觸式彈片可拋式無菌手術工具刀結構」，有效減少醫護人員於醫療手術過程中的感染風險，提出可單手操作按壓裝置達到刀片彈開可拋式結構設計，同時置入晶片及微型攝影裝置，供即時影像和生理數據的即時診療判斷，提高手術的安全性。行銷管理系張馨云和王萬琳老師攜手合作的「多功能手帕夾結構」不僅方便實用，更是結合各種不同材質於布偶上提供觸感刺激訓練，為嬰幼兒提供更好的生活體驗。

這次的獲獎不僅是對中臺科大師生努力的肯定，也是對學校創新實力的高度評價。學校長期以來致力培育創新人才，啟發學生的創意思維和多元能力，秉持著創新的信念，不斷拓展醫療科技的疆界，為臺灣的創新發展持續注入源源不斷的動力。透過極力提倡創新實務教學，激發學生創新創意的多元靈感，並積極將研究成果專利化，至今連續九年帶領學生參展獲獎，迄今累計獲3金5銀14銅獎項，持續表現輝煌亮眼成果。