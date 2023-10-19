聖約翰科大攜手兩校，為善盡大學社會責任（USR）不遺餘力!為響應大學社會責任並結合在地連結與永續發展，聖約翰科技大學攜手長庚科技大學及馬偕醫學院共同參與新北市淡水區崁頂里首次舉辦的貝殼海岸淨灘活動。崁頂里民扶老攜幼挽起袖子清除海灘及岸邊廢棄物，計有400多人共襄盛舉，讓擁有豐富生態資源的貝殼海岸恢復美麗的景觀。

學務處課外服學職涯組陳彥澄組長指出，為了宣導環境教育，學校每年都會結合鄰近淡水賢孝里社區居民，深入賢孝里周邊巷弄掃街或是前往新埔海堤淨灘，讓學生有機會走入社區，為里民服務。這是第一次結合長庚科大及馬偕醫學院兩所友校，參與崁頂里貝殼海岸的淨灘，不但擴大參與、促進校際交流，也善盡大學的社會責任。

「這是崁頂最美的風景！」崁頂里吳庭岳里長表示，里內第一次舉辦淨灘活動，就有400多人一起參加，看到其中不乏許多年輕父母帶著小朋友一起來淨灘的畫面，心中立刻浮現這句話。有不少家庭總動員，由家長帶著小朋友蹲在沙灘上撿垃圾，用行動落實環保意識向下扎根。同時透過崁頂里優秀環保志工擔任淨灘分組組長，帶領來自不同地方的里民一起協力淨灘，不僅有環境教育的意義，更能促進里民互動並拉近親子關係。

吳庭岳里長說，這次活動除邀請協辦單位信義房屋濱海捷運店贊助帳棚及水、聖約翰科技大學、長庚科技大學以及馬偕醫學院同學的參與，以及洪孟楷委員、陳偉杰議員、何博文主委及鄭宇恩議員服務處主任親自到場外，最重要的是崁頂里的鄰長及環保志工們，大家都辛苦了。尤其環保志工及鄰長今早還一起掃街，身為里長，他真的必須給他們最大的讚。

聖約翰科大樂齡福祉與健康促進系一年級邱婉寧同學表示，第一次參加淨灘活動，她覺得其實淨灘沒有想像中的累，邊玩、邊撿垃圾，也邊積功德。愛護地球與愛護環境是很重要的，同時也提醒自己儘量不要使用一次性用完即丟的餐具，要習慣隨手將使用過的東西及垃圾帶走，讓沙灘環境變乾淨，地球才能永續。

樂齡福祉與健康促進系二年級林巧薇同學很開心可以參加這次的淨灘活動，在海邊撿到了好多的垃圾跟回收物，讓原本髒亂的海邊恢復乾淨。大家在過程中盡力的讓環境更乾淨，需要從我們做起。這次的淨灘活動是很難得的經驗，這麼多人共同參與撿垃圾覺得很有趣，海風微微吹來也很舒服。