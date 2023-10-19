為培育優秀建築營建人才並促進產學合作，健行科技大學與寶佳機構昨日正式簽署合作意向書，由李大偉校長與林家宏副董事長代表簽約。這項合作將重點設立產學攜手專班，並招收學生，旨在結合學術知識和實務經驗，為學生提供更實際的教育訓練機會。

寶佳機構是台灣知名的建設公司，擁有豐富的實際工程經驗。寶佳機構為鼓勵優秀校園人才學以致用，與健行科大產學攜手合作，培育營建新生代專業人才，實現產學無縫接軌。

李大偉校長提到產學攜手專班的特點，首先，學生在課堂學習的同時，可以將所學知識快速地在實習工地的實作中得到應用，以獲得更深入的專業了解。第二，專班將邀請來自寶佳機構的經驗豐富之專業人士擔任業師，指導學生在專業技能和專案管理方面的成長。第三，學生將學習到實用的建築和土木工程技能，包括工地環境安全管理、材料與品質管理、成本與進度控制等，這些技能至關重要。第四，學生將有機會受聘在寶佳機構中，並在工地實習，有助於畢業後直接留任。這項合作也有助於提高台灣營建業的專業水平，促進產業的發展。

健行科大土木工程系的教授表示，這個合作是一個難得的機會，可以將學術和實務結合，培養更多優秀的建築營建專業人才，為台灣營建業注入新血。同時，寶佳機構林副董事長也對這項合作充滿信心，相信這將孕育出有別以往的創新模式，對營建產業的人才培育挹注一股新契機。