企業缺工校園獵人才!城市科大企管系攜手十大品牌，打造校園企管人才庫!城市科大企管系培育學生，包含經營企劃、行銷企劃、電子商務、網紅直播、財務金融、廣告公關創意等專長，媒合學生和產業，量身打造企業所需人才。

城市科大企管系攜手十大品牌合作，包括一鷺餐飲、屯京拉麵、艾斯奇餐飲、仲酣股份有限公司(中租企業旗下日本酒類批發零售)、柏文健康事業(健身工廠)、窈窕佳人、致伸科技、繁星浩月娛樂、五奕整合行銷及台灣仁本等。

城市科大企管系合作產業跨很大，餐飲業尋求財務、內場儲備幹部、外場儲備幹部；健身業瞄準行銷和行政人才；科技業主要是軟硬體測試助理工程師、契約人員；娛樂業找網紅、藝人經紀、影視經紀；生命禮儀公司尋找禮儀師助理、業務等人才，透過三贏合作培養學生成為斜槓青年。

透過持續不斷地引進知名廠商充實產學合作陣容，期待企管系同學媒合到適合自己發展的合作廠商，在學校及業界共同的教育輔導下，在進入職涯的起跑點上，獲得滿滿的衝刺能量。