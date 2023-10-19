為表揚投入本土語言傳承的貢獻者，教育部「113年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」自112年9月1日開始受理推薦，將於112年10月31日截止徵件（郵戳為憑），歡迎各界把握期限、共襄盛舉！教育部預計於113年世界母語日（2月21日）辦理頒獎典禮，分享這些默默付出的推動者其投入的精神與榮耀！

該貢獻獎自民國97年起開辦，至112年共頒發163件個人獎、40件團體獎及2件終身奉獻獎。歷屆得獎者廣涉教育、藝術、文化、宗教、媒體及企業等不同領域，以其專業善用及保存本土語言，於本業外，奉獻一己之力，潛移默化發揮了傳承本土語言的影響；也有以學界專業或民間力量協助政府推動語言，讓本土語言教育推展達加成效果。

教育部表示，為鼓勵與提升本土語言的各方位推動能量，期盼藉由本表揚活動發掘更多長期付出的貢獻者，將量能傳遞給年輕族群，續以承接保存及推展本土語言的使命。歡迎各機關(構)、幼兒園、學校、法人或依法立案的團體，把握徵件期限踴躍推薦致力本土語言推展工作並貢獻卓著的個人或團體。

若您的周遭有值得表揚的對象，不論是團體或個人，都歡迎依活動要點進行推薦，徵件期限至112年10月31日止，收件地址：110615臺北市信義區信義路五段7號20樓E室、收件者：傳動數位設計印刷有限公司（請註明「113年本土語言傑出貢獻獎」）；相關資訊可洽詢吳冠廷先生(02- 8101-0555 #602)，或至「教育部表揚推展本土語言傑出貢獻獎」 活動專網(https://nlaward.moe.edu.tw/)查詢。