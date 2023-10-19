2023年新北市「三隻(芝)腳(茭)白筍」系列活動於10月21及22日在三芝遊客中心揭開序幕。這次真理大學運動管理學系主任陳志成帶領該系大四學生，為相關活動「梯田排球嘉年華比賽」於三芝水梯田間架設球網，同學在陳主任的帶領下，不畏泥濘，打著赤膊為21日的排球競賽進行場地策劃。陳主任表示：「儘管此活動是結合淡江大學USR農情食課，但由於學生的運動專長，因此兩校進行合作一起為地方觀光盡心盡力。」

新北市三芝茭白筍是地方特產，每年也都會舉辦筊白筍系列活動歡迎遊客來品嚐甜美的筊白筍，今年除茭傲市集、採筍體驗外，還有「梯田排球嘉年華比賽」與「吃泥拔河比賽」，活動精彩豐富，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

此次的「梯田排球嘉年華比賽」是希望藉由在田裡打排球的經驗讓旅客體會農家耕種的日常，為了讓球網固定於土壤裡，真大運管系的男同學卯足全力，與一旁指導的陳主任及附近農民協力完成球網的架設。這群平日在角力、柔道、排球等各運動賽場的精英們，把此次活動主要元素-比賽場地搭建起來，讓活動更接近規劃的樣貌。真大運管系王同學表示：「這活動超酷的耶，我只知道有沙灘排球和市內排球，卻從未玩過梯田排球，尤其當架設完球網，站在這望遠處看，那風景超美的。」

真大運管系著重理論與實務的相互應用，因此該系與許多運動組織進行產學合作，且承辦許多重要賽事，例如甫落幕的「台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽」、2023年U18亞洲青年7人制橄欖球錦標賽，以及112年台北市大同區U8軟式棒球錦標賽等賽事活動，陳主任相信藉由做中學才可以讓同學體會運動賽事的圓滿落幕從來不是一件容易的事，是需要透過齊心協力的團隊合作才能讓選手安心，讓比賽順利進行。