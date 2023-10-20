夢想淘心室10月20號【創時空】邀請第六屆”愛在芒果”交流活動，分發到湖南廣電《披荊斬棘的哥哥》的實習生黃雯筠，分享他作為台師大研究生在湖南衛視實習的經歷。雯筠透過學校得知湖南衛視實習活動，恰巧她想從大眾傳播學中的廣播領域跳脫出來，因此報名海選，開啟進入電視圈的寶貴機會。

雯筠提到，雖然自己對湖南的綜藝節目不太熟悉，但對大陸許多真人秀節目有所認識，因此在志願選填的時候，把《披荊斬棘的哥哥》放在了第一位，很幸運地進入這個炙手可熱的節目實習，成為了公演策劃組的一份子，本以為可能會像台灣其他業界實習一樣，沒機會接觸到節目的核心，沒想到自己的創意提案真的被節目組認同且納用，除了自我自信心的提升，也受到湖南廣電前輩們的教導、以及與大陸實習生的交流學習。

披荊斬棘的哥哥實習小組合影。(照片/黃雯筠提供)

對於湖南廣電為實習生們準備的各類課程活動，雯筠表示，覺得每個活動的意義不一樣，例如：親眼見證了《乘風破浪2023》總決賽，參與了《馬欄山芒果節》的直播現場以及家喻戶曉的節目《你好，星期六》之錄製，作為實習生時，我們是工作人員，而出席這些活動時，我們則是觀眾，同是參加錄製，因為視角的不一、節目類型相異，而收穫不同的東西。

雯筠在本集節目中除了分享了實習的工作與錄製現場以及辦公室提案的心境感受變化，也提到實習的趣事，他表示，雖然實習時每天加班到深夜，身心俱疲，對健康也不好，但是每天都累得很值得，進步速度更是飛快，能感受自己正在追尋夢想，真心推薦和他一樣對未來感到迷茫的學生有機會多參與實習活動，只有真正踏入這個行業才能更加了解自己努力的方向正確與否，進而即時做出調整，此外對芒果交流實習活動相見恨晚，如果有機會想再去一次，並期許大家不要錯過任何機會。

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