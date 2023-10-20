國立暨南國際大學過去一直是「兼具國際思維與在地實踐的綜合型大學」，因此在今年的USR大學公民公立一般中型大學組中脫穎而出，奪得第一。這不僅體現了其在學術研究的出色成果，更凸顯了其對於社會實踐的重視。而此優異的表現，也反映在近日暨大學生總人數達到歷史新高6556人的佳績。與此同時，暨大更預計將朝「成為精緻且具永續特色的國際名校」的方向邁進。

台北市立大學則由台北市立教育大學及台北市立體育學院在2013年合併而成之綜合性大學。北市大融合兩校原有優良傳統，在原有師資培育的優良傳統下，營造成一所「師資培育典範大學」；植基於培育績優運動競技選手之優勢，打造成一所「奪金選手重鎮大學」。學術研究領域廣泛，涵蓋了藝術、音樂、舞蹈、體育、休閒、環境科學、城市發展，甚至還有與7所世界藝術校院合作共同成立之跨國交流平台Shared Campus共享校園等特色。這次的合作，無疑將為北市大帶來更多跨學科、跨領域的交流機會，從而提升其學術研究的深度與廣度。

這次兩校的合作可以說是「學術界的盛事」。當兩所具有各自優勢的學術重鎮選擇合作，其背後所隱含的意義遠超過表面上的交流與合作。這不僅為雙方師生提供了更多學習與研究的機會，更對於整體的學術環境產生了深遠的影響。透過這次的合作，可以預見未來將有更多的跨學科、跨領域的合作誕生，為台灣的學術環境注入更多的活力與創新。