南華大學為鼓勵學生多閱讀，該校圖書館一開學即舉辦一系列閱讀抽獎活動，包括「SDGs主題書展」、「我是地球公民！」、「閱讀無限‧盡收彈指」等，希望透過活動提升閱讀風氣，讓大學生透過閱讀增廣見聞，還可以將精美好禮帶回家。

南華大學校長林聰明表示，現在是資訊爆發的時代，學生們無疑有著廣泛的資訊來源可供參考，為學生選擇正確且有益的資訊，是教育工作者的責任。圖書館舉辦一系列的閱讀活動及SDGs主題書展，不僅能讓學生更深入地了解永續發展的議題，進而認知身為地球村的一員，應承擔的社會責任，落實永續發展的觀念。

圖書館館長賴淑玲指出，此次規劃SDGs主題書展，特別展出「第五項目標：性別平等」及「第十二項目標：責任消費與生產」，透過對當前時事的關切的議題，例如受廣泛討論的MeToo運動、減塑無包裝產品與快時尚帶來的汙染話題等，希望透過書展讓學生對這些切身問題有更深刻的認識與了解。為此精心挑選相關議題的書籍、DVD、漫畫及繪本，藉由多元化的資源，讓知識從不同的角度融入，激發學生們的思考。除了SDGs主題書展，圖書館也舉辦「閱讀無限‧盡收彈指」電子書有獎徵答活動，讓學生線上線下，以各種管道學習新知識。

幼教系周佳臻分享說，透過這次活動讓他更深刻了解地球公民的相關議題，同時她也選擇探討性別平等的書籍，在閱讀過程中看到世界各地婦女所面臨的困境與挑戰，更增強她對每個生命都應受到尊重的信念，並且也會將這樣的觀念運用在未來畢業後從事幼兒教育的教學中。

圖書館「SDGs主題書展」已經圓滿落幕，活動期間以性別平等相關議題的書籍最受歡迎，足見南華學生對於性別平等之議題相當關注。該校圖書館長期以來定期舉辦推廣閱讀的活動，皆獲校內師生廣大迴響，11月及12月亦將陸續推出更多精彩的閱讀推廣活動，提供大學生豐富多元的學習資源。