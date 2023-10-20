臺北市立成淵高中師生團隊參加華碩文教基金會與公視共同主辦「第14屆感動久久，全國校園短片徵選競賽」，擊敗大專院校相關科系強勁對手，從全國155件作品中脫穎而出，喜獲「華碩特別獎」殊榮，為所有獲獎隊伍中難得一見的高中師生團隊。

成淵高中的多元選修課程「數位媒體影音創作」微電影拍攝團隊，長期耕耘，卓然有成。一路上，師生秉持用心看見世界的信念，堅持透過影像紀錄，忠實呈現生活真、善、美。創作內容從在地大稻埕生活到全球剩食議題、從慰安婦歷史悲劇到現實人生「我的樣子」等題材，在授課老師陳玉雯老師、高郁凱老師的指導下，學生以一顆善解的心，透過銳利的鏡頭，精準地捕捉動人的故事，點滴累積，開創了今日看到的《視界》。

本次獲獎作品《視界》，以色盲者的生活為主題，搭配團隊創作的配樂，挑戰影片調色的能力，從無到有，打造色盲者所見的世界。透過幽默詼諧的表達方式，體現小人物的苦中作樂，最終仍可以活出本色，開創繽紛人生。評審劉品言表示《視界》是她最難忘的作品：「我很喜歡創作者可以用不一樣的看法，去看待自己身上的不同、看待被別人貼上的框架。」而獲獎學生表示，創作過程中，「讓我們看見，原來一部影片，不只是一部影片，更是一件一件的故事，可以激勵我們，治癒我們，感動我們」。

成淵高中微電影拍攝團隊深耕多年，曾獲全國高中職創意微電影競賽冠軍，連續四年蟬聯全國愛學網校園微電影競賽高中組特優。師生團隊對於影像創作常保熱情，積極投入，每每推出新片，總能貼近生活，激盪人心，訴說生命中最感人的故事。