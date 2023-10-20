國立臺南大學積極推動國際交流，日本石川縣立大學西澤直子校長於近日率領老師拜訪國立臺南大學，二校進行合作會談，希望除了學生交換學習外，在環境與生態議題上可以進一步合作，落實聯合國永續發展目標(SDGs)中的第14項目標「保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化」以及第15項目標「保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化」。

南大與日本石川縣立大學二校在環境與生態領域上都擁有豐富的研究資源和專業課程，因此本次會談，南大特地安排該校生態暨環境資源學系王一匡主任和生物科技學系鄧燕妮主任與來訪的日本石川縣立大學柳井清治特任教授和小林高範主任會面，雙方在環境生態專業議題上進行深入的討論，研商二校師生如何合作解決環境與生態的挑戰。會談後，日本柳井清治特任教授表示返回日本後將先展開兩校交換學生備忘錄簽訂，希望透過締結姐妹學校，於明年開始進行交換學生計畫以及相關的學術研究交流。

南大呂英治國際長表示，除了與日本石川縣立大學進行交換學生學習外，兩校在環境生態與生物科技研究領域相似，可配合師生境外移地學習計畫，期待未來有更多交流學習的機會。王一匡主任也表示，南大除提供專業課程學習外，也跟校外機構如農委會水土保持局等多個單位有所合作，非常歡迎日本師生前來短期交流。

南大陳惠萍校長表示，歡迎及感謝日本石川縣立大學來訪，本次參訪不僅強化南大國際化的成果，同時也彰顯南大對於永續發展議題的重視。期盼二校未來能深化實質教育交流，並進一步推動環境保護和生態研究領域的跨國合作，發揮南大特色，成為更具國際競爭力的大學。