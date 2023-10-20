台美教育倡議自109年12月啟動，為執行台美教育倡議後續工作，深化雙邊教育交流，經教育部駐紐約辦事處教育組與紐澤西州政府洽談，雙方同意簽署教育合作備忘錄。簽署儀式於今日上午11時於外交部舉行，由紐澤西州教育廳代理廳長Angelica Allen-McMillan先行簽署，並由紐澤西州州長Phil Murphy攜帶約本至臺灣，在紐澤西州州長Phil Murphy州長見證下，由教育部國際司李彥儀司長代表教育部完成簽署，效期至116年。

經由本次簽訂教育合作備忘錄，將可加強臺灣及紐澤西州雙邊教育合作、促進相互了解，並實現共同利益與合作。本次簽約重點為雙邊同意在「台美教育倡議」的架構下，透過拓展語文教師及資源之交流機會，加強雙邊合作關係、促進雙邊教育工作者間之合作計畫、語言教育及STEM教育領域之合作、雙邊個人及教育機構之間之教育和學術交流。

教育部表示，此份備忘錄是教育部與紐澤西州展現臺美雙方具體的教育合作意向，且足以顯示雙方政府部門及教育機構對台美教育倡議的重視。在教育部與駐紐約辦事處教育組的努力推動下，紐澤西州目前已有15所中小學與我國中小學建立姊妹校，並啟動交流互訪。此次雙方簽訂教育合作備忘錄，將可在更堅實的基礎上，促進紐澤西州各級學校擴大與我國中小學及大學之交流與合作，具體落實「台美教育倡議」的成果。

為加強臺美雙邊教育交流，教育部目前已與美國22州簽署24件教育合作備忘錄，與紐澤西州教育廳簽訂備忘錄後，將增至23州簽署25件教育合作備忘錄，深化臺灣與美國雙邊合作關係。