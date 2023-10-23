2023海峽兩岸電視主持新秀會，已邁入第十五屆，這是一個提供對主持人行業懷抱夢想的青年朋友展露頭角的機會。活動由福建省廣播影視集團海峽電視台與中華兩岸文經協會主辦， 10月初開始徵件，今日(23)已進入報名倒數8天，主辦單位呼籲各界好手把握機會參與此活動，不僅為自己築夢，更有機會代表台灣前往大陸與各方好手PK，再次拿下主持新秀會的金獎榮譽。

無論你是對主持充滿熱情的新興朋友，還是希望開啟主持生涯的熱衷者，都有機會站上舞台參加比賽。報名時間持續到10月31日，只需拍攝一段長約100至120秒的自我介紹影片，然後上網填寫報名表格（Google表單），就能參賽。

這場比賽不僅為主持新秀提供了一個施展才華的舞台，還提供了豐厚的獎勵。獲得台灣前三名的選手，將獲得新台幣一萬元的獎金。(照片/中華兩岸文經協會提供)

這場比賽不僅為主持新秀提供了一個施展才華的舞台，還提供了獎勵。獲得台灣前三名的選手，將獲得新台幣一萬元的獎金，並獲得參加兩岸總決賽的資格。在兩岸總決賽中，與來自各界的頂尖好手進行競爭，爭奪金獎。獲得金獎的選手將獲得福建省海峽衛視的主持人聘書，這是一個為未來開啟多種職業發展方向的寶貴機會與自我履歷的豐富度。

十四屆電視主持新秀會台灣賽區評委老師。(照片/中華兩岸文經協會提供)

主辦單位強調，這是一個推動主持界新秀的成長和發展的機會，無論你的背景如何，只要年齡在28歲以下對主持充滿熱情，都歡迎報名參與。每一個機會都是禮物，而抓住機會是一種能力，它能助力夢想實現，2023電視主持新秀會徵選倒數8天，立刻報名成為下一位主持界的耀眼之星！

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2023年第十五屆電視主持新秀會報名網址:

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2023年第十五屆電視主持新秀會報名辦法:

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