博雅管理教育基金會23日捐贈真理大學一套由博雅出版公司重新以中文出版的《彼得．杜拉克全集》，此套書籍將放置於真理大學圖書館1樓新書展示區，共約30多冊。捐贈儀式由基金會呂世崇董事長親自將書籍交給真理大學校長陳奇銘，陳奇銘校長表示，非常感謝基金會對彼得杜拉克管理思想的推展，也會將贈書的消息於下周六(28日)真理大學「58週年校慶晚宴」上公告給校友們，鼓勵真大各產業界，望協助他們在公司治理上的創新思維。

博雅管理教育基金會在推廣博雅管理教育和項目有著悠久的歷史，且獲得彼得．杜拉克先生的讚賞，他生前親身參與推廣工作，並在去世前授權以他的姓名註冊集團的管理教育機構，以繼續致力於博雅管理的推廣、研究和教育工作。基金會旨在培養獨立自治、能夠分辨為真主人或為假主人服務的知識工作者。此次的捐贈是由真理大學觀光事業學系李培源老師引介，並透過博雅管理教育基金會陳健華研究員才促成此次贈書活動。由博雅出版公司捐贈的《彼得．杜拉克全集》待編目入館藏後，將開放全校師生借閱，推廣閱讀風氣與了解管理大師的創新管理理念。

捐贈結束後，真大偕同博雅管理教育基金會一行人參觀百年歷史的真理校園，博雅基金會的同仁對於真大保留馬偕博士的一景一物深感歡喜，尤其古色古香的真大圖書館再搭配校園的蒼翠樹林，且鄰近國家古蹟理學堂，呂世崇董事長表示相信在人文薈萃的校園閱讀著杜拉克對經營管理的精闢見解將別有一番滋味。