國立暨南國際大學於上週末承辦由「監察院國家人權委員會」所主辦的「112年人權教育青年培力營」，報名情況盛况空前，超過70名高中生響應，最終40名優秀高中生錄取。此次營隊著重於目前世界關心的人權議題，包含緬甸的羅興亞人困境、以巴衝突的人權問題、印尼的社會發展與底層穆斯林女性議題等。

暨大校長武東星也提到希望透過這次的培訓，培養出更多關心人權並願意為之發聲的青年。(照片/暨南國際大學提供)

國立暨南國際大學公共行政與政策學系許菁芳助理教授針對「國際人權到臺灣」的轉變與發展表示，人權是所有人的基本權利，不受任何身份或地位的限制。她更進一步論述了台灣在國際人權議題的角色和影響力，強調台灣雖無法直接簽署國際條約，但仍透過「施行法」進行國法化，且與聯合國審查機制進行對話，使得台灣公民社會有更多的參與空間，並以人權外交突破台灣孤立困境，獲得國際肯定。

此次營隊著重目前世界關心的人權議題，包含緬甸的羅興亞人困境、以巴衝突的人權問題、印尼的社會發展與底層穆斯林女性議題等。(照片/暨南國際大學提供)

身為英國埃克塞特⼤學巴勒斯坦研究博⼠的暨大歷史學系教授包修平，分享了有關巴勒斯坦問題與⼈權的深入分析。包教授引述美國著名巴勒斯坦學者愛德華薩伊德著作「巴勒斯坦問題」指出，巴勒斯坦問題勢必得處理；但該問題已存在相當⾧的時間，卻未能即時處理且充滿不確定性，因此會相當棘⼿。包教授指出，猶太復國主義與巴勒斯坦民族主義的碰撞後，能否學習南非去種族隔離的脈絡，建立一個雙民族國家？或是以色列去殖民化？ 包教授對於以巴衝突的專業觀點給了參與活動的同學有了全新體悟。

暨大東南亞系的彭霓霓教授則對羅興亞人在緬甸的困境提供了詳細的背景解說。彭霓霓教授提到，羅興亞人受到緬甸政府的迫害，成為大量的難民，面對種族和宗教的歧視，他們的生活環境和基本權益受到嚴重威脅。李威瀚助理教授則分享了「印尼發展與底層穆斯林女性的移動和就業」，探討印尼社會結構變遷對於底層穆斯林女性的影響。

整場培力營中，來自北中南的高中生，除聆聽暨大教授專業的人權議題分析之外，更實地走訪臺中清真寺，深入瞭解穆斯林文化與建築；也參觀了位於南投的聖山教育園區。最後，更讓同學們欣賞敘述戰爭所帶來的苦難與生活打擊的紀錄片「破境不重圓」，藉此讓學生們更加體會到戰火背後的無奈和心酸。

國立興大附中莊宜橋同學在最後的心得分享中表示，參與此次暨大人權教育青年培力營，不僅提供學生一個了解人權議題的平台，更讓他們實際接觸到相關的研究與案例，加深了他們對人權的認識和尊重。暨大校長武東星也提到希望透過這次的培訓，能培養出更多關心人權並願意為之發聲的青年。