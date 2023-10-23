臺南市112年資賦優異親子成長營日前於麻豆國小熱鬧登場，活動主題為千變萬化又極具巧思的樂高手作，讓家長走進教室與資優學生共同體驗。麻豆國小結合校內的資優能量，與全國家長教育志工聯盟合作規劃半日體驗課程，透過手作體驗瞭解各類生活化主題，培養好奇和探索的精神，並利用各式樂高積木創造獨一無二的作品，落實科學、藝術和設計的多元學習素養。

黃偉哲市長表示，臺南歷史悠久、人文薈萃，為培育資優生成為具備國際競合優勢的人才，資優教育必須從小扎根，而家長一向扮演重要的引導角色，良好的親子互動對於資優學生的學習絕對有正向的影響，感謝教育局與學校結合民間團體合作用心規劃，讓親子們在手作課程中互相學習成長。

活動主題為千變萬化又極具巧思的樂高手作，讓家長走進教室與資優學生共同體驗。(照片/臺南市政府教育局提供。)

教育局鄭新輝局長表示，教育局每年均編列經費並結合民間團體、學校及相關領域的學者專家參與課程及教學，利用周末或寒暑假開設多元的課程或營隊活動，讓資優生或具潛能學生參與，以利互相學習交流。本次首辦資優親子成長營活動聚焦於將家長一起帶入學習現場，與孩子們互動完成樂高積木作品，重溫兒時情懷，同時也增進親子間深度對話，更創造彼此美好回憶。

麻豆國小李貞儀校長表示，一般智能資優班每年均會將學生極具創意和精心設計的成果集結成冊，藉此鼓勵學生從做中學去理解與應用科學原理；本次承辦資優親子成長營，期待將日積月累相關資優教育經驗和家長分享，引導孩子們發揮無限的想像力，家長們的參與是不可或缺的。

教育局補充，今年的成長營共3場，10月28日在中西區永福國小及11月11日佳里區佳里國小身心障礙學生親子暨手足成長營活動將陸續舉辦，除整合社會資源，給予身心障礙學生及家庭手足支持服務外，也提供身心障礙學生家庭之間交流機會，透過活動聯繫家庭互助情感。歡迎親子踴躍報名，相關訊息可參閱臺南市政府教育局網站。