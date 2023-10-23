台灣社會心理復健協會為促進精神障礙者落實自我決定、為自己的人生負責，自2016年開辦第一屆精神障礙青年自立生活挑戰營以來，今年已邁向第八屆，本次於10月21日、22日在劍潭青年活動中心辦理兩天一夜自立生活挑戰營活動，近30名來自台北、宜蘭、台中、嘉義不同地區之精障青年，將透過本次挑戰營，分享這半年來如何在一對一之專業支持者陪同之下，和其他夥伴藉由兩週一次的會議討論，相互支持、陪伴彼此生活經驗，並為營隊活動共同籌畫，和來自各地區的青年朋友相見歡及展現成果。

台灣社會心理復健協會所辦理的自立生活挑戰營，在開幕式中衛福部心健司前司長諶立中特別蒞臨現場支持精障青年們，身障聯盟理事長牛暄文亦到場致詞，此外，多位貴賓也透過視訊致詞，包括：台灣精神醫學會理事長蔡長哲、嘉南療養院院長吳文正、中華心理衛生協會理事長呂淑貞、凱旋醫院徐淑婷主任、自立生活中心的王敏菱督導等，與現場精神障礙青年分享了他們參與整個營隊籌備過程，也見證在營隊中自己今年的自立生活目標與實踐。

30名來自各地區之精障青年，將透過本次挑戰營，分享這半年和其他夥伴兩週一次的會議討論，相互支持、陪伴彼此生活經驗。(照片/台灣社會心理復健協會提供)

來自台中的青年小宏表示，這是他第一次做出長達半年的承諾，一開始報名時，曾擔心自己無法參加每兩周的小組會議，小宏看到自己的改變感到非常的驕傲。工作人員也看到小宏從每次開會遲到進一步到提早到外，還會在開會前一天主動提醒小組成員隔天記得要來開會，自己也錄了一段影片與大家分享自己的心情。

嘉義青年小真愉快的說，每次小組開會都很期待與平常沒有機會交流的成員互動，且共同討論生活經驗、與其他縣市青年在線上討論籌備營隊，是難得的經驗與緣分。在開會結束後，也會與其他青年一起去平常不會去的甜點店吃東西聊天，發現了好吃的店家，也會分享給家人朋友。

營隊活動中也特別邀請青年元森分享，他參加協會今年首辦「精神障礙者倡議培力團隊」的經驗，元森與學員分享他為何想參與培力團隊及自我倡議的重要性，並邀請學員未來一起加入團隊，一同為自身權益發聲、參與公共事務。

台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，適逢精神衛生法大修，為呼應身心障礙者權利公約（CRPD）精神，本次修法重點包含：積極布建社區支持資源、強化精神障礙者權益保障及防止污名化等，本屆營隊的辦理亦不約而同呼應修法方向，期待促進社會及精神障礙者相互支持、共容共好。另外，張理事長亦感謝社會大眾對協會之支持，包含：嬌生公司多年來長期推廣員工對不同社會議題之認識，邀請員工擔任協會活動志工，甚至有員工攜家帶眷共同參與，今年計有19名志工參與本屆營隊活動，對於精神障礙青年的支持不遺餘力。該協會自今年起辦理之精神障礙者倡議培力團隊與同儕支持員培訓等多項活動，並邀請青年參與，持續推動精神障礙者對自立生活概念之認識與落實，除為自己發聲，更能影響社會，提高支持度，一起創造更有包容性的社會。