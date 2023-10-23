世界太陽能車挑戰賽(Bridgestone World Solar Challenge, BWSC 2023)22日在澳洲達爾文(Darwin)出發，國立高雄科技大學阿波羅太陽能車隊第七次參賽，今(23)進入賽事第二天，目標是縱貫整個澳洲駛抵3000公里外的阿得雷德(Adelaide)，目前阿波羅車隊抵達大約986公里處管制站(NRMA Control stop)。

主辦單位車檢鉅細靡遺，11大項的檢查項目，每一項下分別還有10多項細項。(照片/高雄科技大學提供)

高科大阿波羅太陽能車隊今年派出9號太陽能車(Apollo IX)赴澳參賽，報名巡洋艦級(CSIRO Cruiser Class)的競賽組別，共10隊參賽，另有挑戰者級(Projecta Challenger Class)共28隊參賽。出發前所有參賽車輛均須通過車輛檢查整備，11大項的檢查項目，每一項下分別還有10多項細項，主辦單位車檢鉅細靡遺。阿波羅9號車是今年賽場上唯一最接近可量產車型的樣式，相較他國概念車型，阿波羅9號相對吸睛，車檢一亮相就吸引當地媒體以及參賽車隊上前欣賞。

有關所有參賽車輛的安全規範、儲能系統、充電系統、監控系統等，今年阿波羅車隊均有完善的奧援，包括中科院、大亞、信邦、安能、綠動未來等，在各項車檢挑戰最後皆順利通過，值得一提的是，裕隆汽車是今年阿波羅車隊的重要贊助商之一，裕隆也派任隨隊工程師廖柏勝同行，廖柏勝本身早年也是多次參加過賽事的阿波羅車隊畢業學生，也讓高科大阿波羅車隊參加BWSC 2023充滿技術與經驗傳承意義。