嘉南藥理大學日前在校內舉辦「2023台日韓流美學藝術國際研討會暨美學藝術作品聯合展覽」，邀請多位來自日本京都大學及韓國昌信大學等在彩妝領域有豐富學術成果與實務經驗的專家學者進行分享，吸引超過百位來自高中職與大學師生到場共襄盛舉，透過國際學者經驗分享及交流，讓嘉藥學生不用出國就可以參與到跨國際的藝術交流，增添國際視野與專業觀點。

研討會邀請來自京都大學教授木村亮，分享日本2024流行婚紗造型設計，新娘髮型部分著重在輕、柔、透氣的田園風格，韓國昌信大學教授河叙賑、金采吝及朴英淑則針對媒體彩粧、髮型、皮膚理療等進行專題演講。美學藝術作品聯合展覽會場展示則由韓國昌信大學藝術學院禹美玉院長所帶領的美容藝術系師生，與嘉藥化粧品應用與管理系師生攜手合作，展出約35-40件的藝術彩妝作品設計，顯示兩校師生在美學藝術領域上精湛技藝及創意，各項創作更是別具一格。

京都大學教授木村亮分享日本2024流行婚紗造型設計。(照片/嘉南藥理大學提供)

粧品系主任梁家華表示，嘉藥粧品系與韓國昌信大學美容系自2013年起便締結為姊妹系，雙方有著密切的長期合作關係，包括交換學生、彩粧研討會等多種類的學習交流，尤其自交換學生計畫開展以來，已有12位交換學生來到台灣就讀，這不僅豐富了學生學術體驗，也強化了兩校之間的合作基礎。

嘉藥教務長洪瑞祥致詞時表示，嘉南藥理大學不僅跨域整合以提供學生多元學習機會，粧品系更是國內最早成立化粧品系所，與國內多家知名企業簽署產學合作，有效連結產官學，積極提供學生各項學習資源，為化粧品界不斷注入活水與生力軍。