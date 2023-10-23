職能治療師節快樂！世界職能治療師組織(World Federation of Occupational Therapists)設立每年10/27為世界職能治療日，主旨為慶祝職能治療師們的工作和貢獻，進而可以透過一系列的慶祝活動推廣職能治療，增進與大眾間的交流及專業間的互動性。

職能治療，大到食衣住行育樂、吃喝拉撒睡，小到使用工具，包含刷牙、吃飯、寫字、打字等，包羅萬象都可能是一個人的重要職能。所以，當日常生活出現障礙，阻礙一個人生活的日常活動進行，進而使生活滿意度、效能感低落時，職能治療師正是你在尋找的良藥。

職能治療師會透過分析一個人的職能，找出阻礙的原因，再利用治療性活動、環境改造、提供輔具來增加、恢復個案可參與的日常活動。他們的服務對象廣泛，舉凡發展遲緩的兒童、精神疾病患者、生理疾病患者以及功能退化的長者，都是職能治療師的服務範疇。

除此之外，職能治療師的服務地點不僅限於醫療院所，社區、校園、職場、居家服務等場域，都是他們的服務範圍，然而，現今法令條文明定職能治療師執行業務應依據醫師開具之診斷、照會或醫囑為之，使得職能治療師執業、服務提供受到相當大的限制。

在慶祝職能治療師節的同時，臺灣職能治療學會呼籲，期待立法院盡快通過修法，鬆綁職能治療師執業地點與行為，改為若以非疾病治療為目的，可不受診斷、照會、醫囑限制，若修法通過，職能治療師將更能合情、合理的提供服務，滿足民眾健康需求，共同促進社會大眾之健康福祉！