隨著無人機產業及相關技術迅速發展，無人機應用面向亦越來越多元， 包含環境監測、基礎建設檢查、事故救援協助等應用，於解決各種社會問題扮演關鍵角色。臺北市政府教育局特別於 112 年度辦理「中小學資通訊應用大賽-無人機競賽」，為激發學生學習興趣，提供實踐應用的機會，競賽內容包含「遙控障礙組」及「應用賽 組」等 2 大項目，遙控障礙組針對初階及具一般操控能力選手，在指定競賽場地進行 障礙穿越、競速及累積積分等操作，考驗選手操作熟練及流暢度；應用賽部分特別融 入現實生活情境，考驗選手數位科技、無人機操縱技術及問題解決等綜合資訊能力。

本次競賽為強調「現場環境應用與問題解決能力」，特別針對 2 項組別設計不 同難度的題目設計，「遙控障礙組」要求學生評估競賽場地關卡，進行繞行、穿越及 競速，獲取積分；「應用賽組」為本次競賽新增組別，模擬「救災勘查」（例如地震後 建築物內勘查）及「地形探索」，引導參賽選手藉由操控無人機到指定位置，透過無 人機鏡頭尋找目標，依照任務需求回傳目標圖像或完成目標所指定的任務。

競賽採線上報名，全國師生即日起至 112 年 11 月 9 日下午 4 時 止得前往「臺北市科技教育網」（https://techpro.tp.edu.tw/，建議使用 Chrome 瀏 覽器開啟）進行報名，詳細競賽實施計畫及報名方式亦置於該網站，競賽將於 112 年 12 月 16 日於臺北市木柵高工舉行，歡迎有興趣的學生洽學校踴躍報名參 加！

教育局表示，為提高學生的學習動機，並加強 STEAM 及新興科技教育的課程內 容，112 學年度將持續辦理無人機相關教師研習及學生營隊，輔導北市教師考取無人機專業證照，並規劃情境式跨域學習專題及各項科技教育競賽，激發學生跨學科和 創新思維能力，引導於生活情境中整合所學解決問題，培養每一位孩子成為未來的資通訊應用人才