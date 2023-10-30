世界簡姓宗親總會十月二十八日在台北市鉅星匯國際宴會廳召開第四屆第一次會員代表大會暨新卸任理事長交接典禮。來自世界各地的簡姓宗親、宗族張廖簡族親以及百家姓顧問團隊匯聚一堂，以互助團結、共榮發展，為會務執行推動方針，凝聚共識、推廣社會公益，為敬老扶幼、慈善捐助與擴張聯盟跨產業資源整合商機平台，育成青年創業就業宗族社會經濟發展共同努力。

世界簡姓宗親總會第三屆理事長簡明春及秘書長簡長順，一同交接第四屆理事長簡廷在及秘書長簡泰河及理監事團隊。並與來自世界各地知名企業家及公益熱心人士匯集一起推動會務工作。

蒞臨大會的宗親與貴賓有台灣省前省長宋楚瑜，交通部前部長簡又新(擔任名譽總會長)、行政院前秘書長簡太朗(擔任名譽總會長)、總統府國策顧問黃銘得(擔任首席顧問)，現任臺北市議會議員（大安區、文山區）及民進黨發言人簡舒培議員，香港簡姓宗親會代表主席簡國梁、簡有山，馬來西亞張氏聯合總會理事張威如總會長、以及來自世界各地有簡偉華、簡良達、簡國釧、簡俊男、簡良鑑等台商 企業家代表出席。

第四屆簡廷在總理事長感謝致詞。(照片/世界簡姓宗親總會提供)

簡廷在總理事長感謝第四屆理監事團隊能夠承先啟後，追隨歷屆創會會長簡明勇及簡明春總會理事長以及歷屆理監事團隊，因大家無私奉獻、群策群力的付出，世界簡姓宗親總會會務工作能夠順利推展，特別是不遺餘力的推廣敬老奬學等愛心公益、慈善活動。

簡廷在總理事表示簡姓宗族發源地在河洛福建等地，歷經五千餘年的繁衍，萬葉千枝、根根相連，宗親遍佈地球上的每個角落，雖然在不同的地方安身立命，但是身上流著祖先簡姓宗族的血液，同根所生、一脈相傳，千秋萬世，綿延四海。 簡姓宗族有淵遠流長的歷史，人才倍出、枝繁葉茂，也傳承了歷代先祖的優良文化。難能可貴的是，簡姓宗族敬祖崇宗 、敦親睦族、相互扶持、精誠團結，熱衷公益，並持續的將跨界合作、資源共享的無私奉獻美德，代代傳承下去。

簡廷在表示非常榮幸，承蒙宗長們的厚愛與讓賢，提供個人學習與磨練的機會，自當竭盡所能，不負所託。但個人能力與經驗終究有限，仍然需要各位宗長們隨時給予指導、鞭策、支持與協助。

簡廷在總理事長也藉此表示感謝第四屆理監事團隊參與宗親的會務工作，大家齊心奉獻心力、智慧、時間、財力，共建世界簡姓宗親總會的遠景與未來，讓世簡總會繼續發揮力量，推動跨界合作發展，擴大青年創業就業資源交流。

世簡總會期許承擔這責任的啟航工作，希望大家互助合作，團結全球各地宗親，凝聚力量，使世界簡姓宗親總會持續發展壯大，簡姓代代源源不竭，更希望簡氏的優秀文化永續傳承，為社會進步作出更多貢獻共同努力。