「我現在也是YouTuber了！」花蓮萬榮國中一年級黃同學，首度面對鏡頭講話，表現落落大方，結尾還不忘補上「訂閱、分享、開啟小鈴鐺」，短短不到二分鐘的「太魯閣族母語的口頭禪」影片，光是拍攝、剪接且不包括腳本撰寫，竟然就花上二小時！黃同學表示，原來平常接觸的YouTube影片其背後製作過程並不簡單，以後也要善用手機功能，分享部落特色。

儘管只是一鏡到底的拍攝手法，對平常很愛滑Youtube和抖音的偏鄉孩童而言，卻可說是全新的挑戰！其中，「影片剪輯與製作」則是最受歡迎、反應最熱烈的課程。而結合部落豐年祭等主題的「平面海報設計」，也鼓勵學童發揮想像力和創造力，嘗試用文案和照片來呈現慶典意義和文化底蘊。再善用學童親自手繪的圖卡，嘗試「後續定格動畫製作」，透過有趣的課程馬上就讓吵雜的教室，瞬間安靜了下來。

特別的是，本次課程全權交由資訊科技與管理系的大學生授課，台下聽講的則是萬榮當地小學三年級到國中三年級的學童。這並不是單純的志工服務，而是慈濟科技大學資訊科技與管理系助理教授謝依蓓，所開設的專業選修「資訊與服務學習」課程，旨在使大學生前進偏鄉部落，手把手帶領小朋友，體驗最夯的3C科技。

從課程規劃到實地操作，全程皆由資訊科技與管理系學生主導。雖已是專業科系之大學生，但最初因經驗缺乏而被老師和小朋友打槍的機率在也不在少數。資訊科技與管理系三年級學生黃芊華表示，一開始設計的課表，都是站在自己角度和立場去規劃，導致課程內容太過艱深，學童完全沒法吸收，透過此次志工服務更加學習了，要懂得「換位思考」，給孩童最需要、也最想要的課程方向。

「資訊與服務學習」課程，使大學生前進偏鄉部落，手把手帶領小朋友，體驗最夯的3C科技。(照片/慈濟科技大學提供)

網路發達的時代下，學習可以跨越區域，不再侷限於偏鄉地理限制。除了讓小朋友體驗時下熱門的ChatGPT、AI繪圖，也刻意的「置入性」相關學習網站連結，讓網路能成為孩童成長的助力。明利國小四年級林同學表示，PaGamO可以邊玩邊學，還會解釋答案，很輕鬆、也很有趣。

與都會區不同的是，偏鄉孩童較沒有專屬於自己的手機，大多跟阿公阿嬤共用。即使拿到手機，也多是滑Youtube和抖音。馬太鞍社區發展協會理事長朝宥心表示，相較於讀書，電腦的吸引力更大，小朋友也能更專注學習，再搭配大學生的陪伴，學習意願更高！

其實，太魯閣族語「馬塔斯」Matas，正是「讀書」的意思。今年七月二十九日，慈濟科技大學全人教育中心、資訊科技與管理系與花蓮萬榮鄉公所，攜手打造「馬塔斯數位學習中心」，共計10部電腦。除了每個月一次的資訊課程，週一到週五的晚上六點半至八點半，社區志工媽媽也會陪伴小朋友，並輔導課業。

慈濟科技大學全人教育中心主任陳翰霖表示，馬太鞍社區發展協會理事長對孩子不因偏鄉而學習受限寄予厚望，因此協調活動中心旁的倉庫，慈濟科技大學也重新組裝汰舊的電腦零件，並著手整理還堪用的電腦桌、白板、摺疊椅等，一起催生出「馬塔斯數位學習中心」。

資訊科技與管理系三年級學生謝金輝（馬來西亞籍）表示，當小朋友緊握自己的手，約定下個月還要再見面，以及寫下「最喜歡金輝哥哥」時，內心的成就感難以言喻！資訊科技與管理系助理教授謝依蓓表示，真正的學習是雙向的，在志工服務的過程中，學生也體會了付出的快樂，更學會了團隊合作。