由教育部主辦、全球最大規模國際學生設計競賽「2023臺灣國際學生創意設計大賽」，獲獎名單揭曉，臺灣學生共有42件作品獲獎，包括「視覺設計」、「數位動畫」金獎以及「特別獎」等獎項，展現臺灣學生創作能量獲得國際高度肯定。

「2023臺灣國際學生創意設計大賽」以「Compassion」為主題，期許全球學子多觀察、關心世界上乃至周遭日常的人事物，並以將心比心、溫情關懷的設計思維，使世界變得更美好。本屆有來自全球56個國家地區、1,161所院校、共18,367件作品參賽，經產品設計類42位、視覺設計類42位及數位動畫類28位，總計112名來自全球23個國家的專業評審委員，選出741件作品入圍決選，最後再由三類各11名及環境永續獎15名來自全球28個國家的評審委員選出85件優秀作品獲獎，決選入圍率僅4%，獲獎率更只0.46%，競賽難度相當高，更顯示獲獎作品的難能可貴。

本大賽獎項包括由教育部補助的年度大獎1名；「產品設計」、「視覺設計」及「數位動畫」三類組金獎、銀獎各1名、銅獎各3名、佳作各12名；由財團法人看見台灣基金會、財團法人溫世仁文教基金會共同贊助的國際設計組織特別獎21名，以及財團法人電路板環境公益基金會贊助的「環境永續獎」3名、「特別地區獎」6名，與嘉義市政府合作設立嘉義市特別獎1名、嘉義市佳作2名。

其中，榮獲年度大獎的韓國蔚山大學 (University of Ulsan)Na Yu Jin同學作品「Emergency Shield」，將獲得獎金新臺幣40萬元；三類組金獎得主則分別為韓國國民大學Yunho Kim同學的產品設計類作品「Ourhour」；中國科技大學郭姿伶、毛姿麒、徐于茹的視覺設計類作品「大山刃物」（DASHAN HAWAN）；臺灣藝術大學陳研陵、李若禔、黃鈺婷、王葦如及陳亭秀的數位動畫類作品「泅」(Set Sail)。

教育部訂於12月1日在松菸誠品表演廳舉行頒獎典禮暨獲獎作品展出。12月5日至14日將移師臺中國立公共資訊圖書館展出，歡迎踴躍前往參觀；完整獲獎名單並已公布於臺灣國際學生創意設計大賽官方網站（www.tisdc.org）。