南華大學多年來以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」之辦學特色發展，施行成效深獲各界肯定。111年成立的國立嘉科實驗高級中等學校，10月27日由校長林怡慧率教務主任林志慎及總務主任潘宜均一行三人至南華大學簽署策略聯盟備忘錄，由校長林聰明代表簽署，教務處副教務長周建明、人事室主任洪添福及教務處黃玉玲組長等主管也出席共同見證。雙方藉此建立合作聯盟關係，相互提供優質的教育資源與硬體設施，期望未來透過更深度的交流及密切的合作，攜手培育更多優質人才。

南華大學校長林聰明表示，為強化與高中職的校際交流合作、鼓勵優秀學生就讀，目前除了與全國192所高中職校簽署策略聯盟，建立資源共享平台，去(111)年也與131所高中職校簽約共享電子書資源。國立嘉科實驗高級中等學校的設立是為了提供嘉義科學園區、嘉義產業園區、高鐵特定區等員工子女及設籍園區實中學區的學童就讀，透過雙語部的建置，吸引國際人才，接軌國際。而南華大學深耕生命教育，重視國際化，邁向永續發展。因此，兩校合作後，未來將可展開更密切的交流。包含相互提供優質的教育資源與硬體設施、供嘉科實中學生預修、升學進路及教師之進修；推動雙方相互參訪、合作，共同舉辦各類學術研討會，並協助相關研究計畫；教學設備、圖書資訊、場地及相關教育設施，亦可協商互相支援使用。

此外，南華大學由佛光山所創辦，擁有豐富海外資源，每年寒暑假舉辦海外學習及移地教學課程，培養學生國際觀，更結合佛光山教團系統大學開設跨國雙學位計畫，讓學生在大學四年可以取得南華大學及美國西來大學雙學位，提升國際競爭力。

雙方藉建立合作聯盟關係，相互提供優質的教育資源與硬體設施，期望未來透過更深度的交流及密切的合作，攜手培育更多優質人才。 (照片/南華大學提供)

國立嘉科實驗高中校長林怡慧表示，南華大學推動生命教育、落實永續發展施行成效各界有目共睹，且獲國內、外多項獎項肯定，值得學習與合作，同時也感謝林聰明校長擔任嘉科實中設校諮詢委員，分享寶貴經驗並給予指導與建議。林怡慧指出，嘉科實中的辦學理念非常重視學生的品格及公民素養，致力提升學生的生命力與關懷力，培養兼具科學求真、服務行善、人文之美的全球化領導人才，正與南華大學的辦學特色不謀而合。

兩校除了生命教育與永續發展，在智慧創新、社會參與、在地關懷以及培養國際化人才等方面皆有一致的共識，透過此次簽署合作，未來將攜手共為教育環境與品質貢獻心力，為國家社會培養具國際競爭力的優質人才。