「2023臺灣科普環島列車－新北板橋站」今(30)日上午巡迴至新北板橋站，邀請新北市教育局丁雅君主任秘書見證臺北市與新北市交接儀式，來自新北市9所學校，將近340位師生共襄盛舉，不僅有趣味性十足的科學實驗，還有果陀劇場帶來相當具有教育意義且精采的表演，更特別的是，搭火車前往下一站桃園的途中，可以在列車上進行豐富多元的科普實驗，為師生留下共同難忘回憶。

今年新增了福隆站及十分站2個站點，將於11月3日在福隆國小及十分國小進行科學實驗，還有金馬60開場影子傳奇劇團帶來的皮影戲以及富有在地文化的天燈舞等一連串的活動，透過科普實驗結合在地特色，落實在地教學就地取材，也讓更多偏遠學校能就近參與。板橋站、福隆站及十分站3個站點科普環島列車活動，共21所學校、600位師生參與體驗了實用有趣的科普實驗。

果陀劇場短劇以「失智症」為軸心結合「偏光片」科普實驗，主角豬八戒因失智而遺忘，藉由照妖鏡與偏光片，將破碎的記憶重現，劇情將科學實驗與現代文明病做串聯，透過表演讓學生建立科學知識，也呼籲當前亟需正視的失智症，並關懷身邊的失智者。

主責執行計畫的淡江大學科學教育中心鄧金培副主任表示，除了讓學生學習科學探究與實作，也將實驗活動結合在地特色，每個站點帶入不同的在地元素，例如福隆站搭配海洋生物、十分站搭配天燈文化等，增加實驗趣味性，也呼應新課綱「探索」及「實作」的精神並實踐在地化課程，也透過劇場表演加深科學實驗知識，且傳遞現代文明病失智症的正確觀念。

搭火車前往下一站桃園的途中，可以在列車上進行豐富多元的科普實驗，為師生留下共同難忘回憶。(照片/新北市政府教育局提供)

長坑國小5年級鄭弘硯同學說道，原本看似普通的一張卡片，經過剪剪貼貼，了解偏光片的原理後，還可以獲得屬於自己獨一無二的作品，而且更讓自己預想不到的是在火車上也可以做實驗，短短的車程，卻收穫滿滿，真的是特別又充滿意義的經驗。

教育局主任秘書丁雅君表示，今日活動結合產官學資源，將「趣味性科學活動」搭配「科學研究」本質，並結合了在地化課程及現代文明病失智症議題，鼓勵學生發掘科學研究樂趣，驗證生活中常見議題。為全面推動科學教育，辦理科學展覽、師資培訓、學生培育等系列活動，帶動科學深化研究；並透過「科學+學校」、「新北科學日」等活動，將科學不斷普及，實踐新北市科學教育向下扎根。