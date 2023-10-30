周大觀文教基金會今(30)日在臺南市政府舉辦抗癌圓夢助學金得主頒獎典禮，臺南市共有6位抗癌勇士獲獎，黃偉哲市長與周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭共同為得獎勇士加油打氣。黃市長嘉勉罹癌勇士勇於抗癌的精神及家人無私的陪伴與付出，更感謝基金會的關懷與鼓勵，讓他們在抗癌路上不孤單，並祝福孩子有更多的力量，勇於築夢，把握每一刻，活出生命的精彩。

黃偉哲市長表示，每一個孩子都是獨一無二的，面對人生不同的境遇，孩子們展現非凡的生命力，突破重圍活出生命價值，為平凡的生命激起動人樂章。本次受獎的5位學生都是勇敢抗癌的生命鬥士，有些人的家庭並不富裕，面對經濟的壓力還要受病痛所苦，但他們展現樂觀積極的態度，傳達出就算遇上重大挫折也不放棄的精神，展現出對生命的韌性與努力，不僅成功克服逆境，還一心想著幫助更需要幫助的人，這樣的人生智慧，讓人動容及欽佩。

教育局鄭新輝局長表示，每一位抗癌小鬥士的背後都是感人奮發的故事，透過分享，為社會注入正向力量，教育人員更是導引正向力量的推手，市長接見表揚，也給予孩子們最大的鼓勵。本市各校皆致力於推動生命教育，經常邀請生命鬥士到校分享熱愛生命的歷程，並將生命教育列入學校課程計畫，舉辦教師社群及研習、學生體驗課程及學習活動；及將生命教育議題帶入家庭，舉辦家長成長讀書會等多元學習成長活動，親子共學對生命的同理心與責任感，讓知福感恩成為生活的一部分。

南市六位抗癌圓夢助學金得主到場分享其故事，就讀臺南女中的血癌排球天使陳佳璟，以運動對抗癌症，希望將來成為排球國手，減輕家裡經濟負擔，帶全家人一起出國當啦啦隊。就讀成大附屬臺南工業高級中等學校的血癌資訊達人郭祐霖，8年抗癌成功，立志以科技專長回饋社會，擔任義工鼓勵大家捐髓。就讀成大附屬臺南工業高級中等學校的血癌運動小將陳昱翔，立志自助助人，也要成為運動健將，帶動更多人健身，遠離疾病折磨。就讀官田國中的血癌英語小達人秦鈺潔，從原本質疑「為什麼是我?」，到轉念「為什麼不是我?」，勇敢面對疾病，懂得感恩熱愛生命，英文是她的優勢。忠義國小附幼海豚班黃梓瑄人小志氣高，「立志只要我長大•從低收脫貧」。就讀於臺南台南市私立南英商工餐飲科三年級的孫紹麒國二時被檢查出罹患顱咽管瘤，經手術後康復出院，夢想開甜品店的他選擇就讀餐飲科，但不料又在高中三年級罹患血癌，兩度死神拔河，經歷重重難關，卻沒有打倒他熱愛烘焙的熱情，不愧為雙癌小廚神。

周大觀文教基金會表示，為確保沒有任何一位罹癌學生孤獨面對癌症，陪伴所有罹癌學生用愛抗癌‧活出希望，歡迎各界推薦抗癌圓夢助學金申請學生，更誠邀大家和周大觀文教基金會一起拉拔生命鬥士，也助今年最弱勢的300位罹癌學生一臂之力，讓他們的生命奮鬥故事可以感動更多的人。