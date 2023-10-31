為增進地方高齡長者對運動與健康的重視、延緩失能，聖約翰科技大學自110年起推動「銀髮健身俱樂部計畫」，深入北海岸淡水、三芝及金山等偏鄉社區的銀髮健身俱樂部據點，提供銀髮健身及肌力、肌耐力訓練課程。今年總共在聖約翰科大、三芝芝蘭社區、樂天社區及金山區慈護宮等據點舉辦6場次活動，明年還會再增加石門區據點，除了造福偏鄉地區長者之外，也善盡大學的社會責任。

休閒運動與觀光管理系蔡文程主任指出，為了鼓勵長者養成規律運動的好習慣，學校以淡水地區健康、亞健康與衰弱長者及校內樂齡大學的學生為計畫對象，透過有氧運動、阻力運動、柔軟度訓練及平衡訓練等課程內容，讓銀髮長者全身輕鬆動起來。同時也讓學員瞭解運動訓練對於體適能與身體組成的好處，能夠強化肌力，減少肌少症及跌倒失能的風險。參與學員認為參與聖約翰銀髮體適能運動，讓退休後的他們可以有個地方大家一起運動及結交新朋友，使得第三人生多彩多姿，希望「銀髮健身俱樂部計畫」能持續辦理下去。

老師向學員說明運動訓練能夠強化肌力，減少肌少症及跌倒失能的風險。(照片/聖約翰科大提供)

第3次參加聖約翰銀髮體適能運動的沈素華說，從生疏到能跟上速度；從肢體障礙到微靈活；從心理排斥到上課前的期待；從上完課肌肉酸痛到上完課全身舒暢…，這一年多的訓練，讓她不論在肌力、肌耐力、心肺耐力、柔軟度或是身體體脂等部分，都得到大大的改善。而她84歲的老爸不只透過運動改善身體體能，課堂上老師的營養提醒、改善飲食習慣及班上同學及老師的鼓勵，讓她爸爸在這裡得到體能、飲食及社交圈大大的增長，希望不久的將來還能跟老師及同學一起健康的運動。

三芝區公所社會人文課林立昉課長（左二）前往芝蘭社區銀髮據點，鼓勵長者踴躍參與健身課程。(照片/聖約翰科大提供)

認為自己很宅、不愛運動的許勢津學員表示，到醫院做復健的時候，每每看到那些行動不能自如、需仰賴他人協助的病患，生活失去樂趣與尊嚴，就警覺到自己絕不能步此後塵，因此強迫自己要動起來，積極參與免費的運動課程。非常感謝新北市政府的德政以及聖約翰科大休觀系的努力擘劃，讓他在這幾個月的課程中，享受了老師的精心指導以及友誼的滋潤。更重要的是，讓他體力精進，現在腿能走，手能提，不再視走路及爬樓梯為畏途。

「活得健康比活得長壽更重要！」魏果明學員認為經過老師4個月的教導，讓他的體能變好了，身體更有彈性，身材也更勻稱。非常感謝老師教導大家如何均衡飲食以及同學之間的互動與彼此關懷了解，讓他覺得有一家人的感覺，期待下一次的活動，讓他重新喚回青春活力。