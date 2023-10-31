為因應全球淨零排放趨勢、供應鏈減碳壓力及極端氣候的負面衝擊，龍華科技大學攜手經濟部產業園區管理局，輔導北桃園－林口工二、工三產業園區及龜山產業園區廠商，協助企業建構減碳能力，助攻廠商產業及永續雙軸升級，成效顯著。

龍華科大校長葛自祥表示，學校輔導鄰近林口、龜山等工業區及產業園區經年，見證台灣工業升級轉型的歷程。期間從媒合實習生、媒合畢業生模式開啟各中小企業產學合作；並積極推動輔導廠商申請政府研究計畫，包含經濟部科專計畫、CITD、SBIR、國科會專題研究計畫、產學研究等計畫。

葛校長指出，聯合國永續發展目標是以大學扮演先覺角色，冀望高等教育單位展現社會服務能量，因此推動永續發展已成為大學責無旁貸的使命，而為因應國家「2050淨零排放路徑」轉型工程，政府推動「能源、產業、生活、社會」等四大轉型策略，龍華科大積極建構環境永續發展目標，工程學院輔導企業建構減碳能力與技術；管理學院輔導企業建立碳排放管理制度與發表企業永續報告，人設學院則輔導區域建立永續發展特色與在地創生，推動具有ESGs精神的永續發展的工業技術。期望從企業永續延伸至大學永續，結合企業人脈資源與大學知識研究，為台灣開創永續發展的未來。

龍華科大依據林口產業園區廠商需求，提供各類客製化輔導服務；例如研華以人才培育為主軸，志聖以智慧製造技術研發，新年代實業以環保回收塑膠製程低碳化輔導，京都念慈庵藥廠則以製程廢棄中草藥再利用技術開發等，穩健踏實進行產學合作，並推動相關政府計畫輔導作為。龜山產業園區則是導入「永續水資源服務」，透過專業水質偵測器設備，結合即時智慧化可視看板，讓水質淨化過程透明隨時掌控，提升廠商對水質的掌握度，減輕環境負荷。

為提升學校永續發展教育，龍華科大在112年成立大學社會責任與永續發展中心，培訓近100名永續發展及碳盤查種子教師，與金屬工業中心協作龜山產業園區科技低碳專案計畫，與台灣產業服務基金會協作產業低碳化智慧化診斷計畫，共完成服務龜山、林口產業園區計47家碳盤查作業，長期為中小企業綠色轉型努力，期盼攜手園區廠商，打造「智慧、安全、永續」之產業園區願景，讓淨零轉型成為臺灣經濟成長發展的新動能。

龍華科大與金屬工業中心協作，進行龜山產業園區科技低碳專案計畫。(照片/龍華科大提供)