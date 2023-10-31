臺北市百齡高中國中美術班寫生教學成果作品將於11月3日至11月24日在百齡高中百齡藝廊及藝文櫥窗展出； 12月5日至12月24於青少年藝文沙龍接力展出與大眾分享，並於12月9日在青發家教中心5樓藝文沙龍舉辦開幕茶會，歡迎各界蒞臨觀賞。

百齡美術班校外寫生暨參訪教學活動，自88學年度開始實施迄今已邁入第24年，三天的教學與參訪課程中，學長姐與學弟妹之間跨越年級進行觀摩與學習，不僅專業知能成長突飛猛進，更藉以傳續友愛關懷的熱忱，讓此活動成為百齡美術班優質的教學特色，並成為歷年的重要盛事。24年來活動在學校老師、學生與美術班家長共同努力之下，足跡遍及臺灣北部、中部、東部等地，美景盡收畫中，學生體驗各地的風土民情，加深了畫作的人文情懷；此外，從歷屆校友對寫生活動與成果發表的熱烈回響，更體現此項活動已然成為歷屆學生引以為傲的共同經歷與傳統。

本次百齡美術班校外寫生教學,選擇的寫生景點以東部地區包括：宜蘭的頭城老街､南方澳漁港;花蓮的太魯閣､長春祠､九曲洞､天祥祥德寺､新城天主堂､松園別館､吉安慶修院等地。在過程中老師認真的指導、學生專注的投入，成就出一幅幅動人的作品。

「百花國度」-百齡高中國中美術班校外寫生成果展的作品，媒材包括：鉛筆、水彩、水墨、色鉛筆、簽字筆、蠟筆等創作類型，精彩的呈現了百齡學生多元的創作能量；每件作品不僅展現平時基礎的畫作訓練與能力，同時也是每一位年輕心靈面對生活與世界的觀察、感觸和體會。