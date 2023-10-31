113 學年度學科能力測驗將於113年1月20日至1月22日舉行。報名自112年10月31日起至11月14日截止，逾期不予受理。

學科能力測驗成績可做為大學「繁星推薦」、「申請入學」與「分發入學」三項入學管道採用，或可用於其他入學管道或國外大學。建議考生報名前可先留意相關招生資訊。

高級中等學校之三年級在學學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名；高級中等學校之非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼之補習班報名，或可自行個別報名。

報名期間內，集體報名考生於集體報名單位檔案傳輸完成後，即可於大考中心網站「113 學科能力測驗試務專區」查詢報名處理情形與檢視報名資料，若檢視報名資料發現有誤，請由集體報名單位上網更正；個別報名考生，若檢視報名資料發現有誤，請於報名期間自行補正。

欲報考113學年度學科能力測驗之考生，請詳閱考試簡章。有關學科能力測驗之重要試務訊息，將登載於財團法人大學入學考試中心網站最新訊息及「學科能力測驗專區」之考試訊息，請考生多加留意與閱覽。