兩年一度「世界麵包大賽」在法國南特舉行，今年大賽主題《遊樂園》。台灣代表隊王柏峰師傅率助手、醒吾科大餐旅系大四生簡思昀，把遊樂園旋轉木馬、海盜船、雲霄飛車、摩天輪及小丑，鮮活呈現在藝術麵包作品上勇奪季軍，近日載譽歸國。簡思昀表示，回想頒獎現場揚起中華民國國旗，當下激動得眼眶濕潤，一切辛苦都有代價了！

日前在法國舉行的MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽，是烘焙界最高殿堂，每位選手帶一位22歲以下助手與賽，有「烘焙界奧斯卡獎」美譽，今年共有全球最頂尖15個國家代表隊參賽。台灣隊由「原菌烘焙坊」主廚王柏峰與助手醒吾女大生簡思昀，在去年UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔賽奪冠，取得台灣代表隊參賽資格。

為了力拚世界麵包大賽，王柏峰與簡思昀苦練默契逾半年，因往年大賽作品是選手在其國家先完成，再帶至比賽現場組裝，今年則是選手與助手必須在比賽現場在8個半小時內，完成《遊樂園》藝術麵包及其他種類麵包，由於比賽現場食材無法掌握，對參賽選手與助手的默契是極大考驗。

簡思昀在王柏峰指導下，烘焙技藝日漸成熟，兩人默契也爐火純青，大賽時兩人簡單溝通就知道如何應變。「遊樂園是每個孩子嚮往的遊樂場，我希望帶給大家夢想般的遊樂園」，看著耗費心血完成的競賽作品，簡思昀知道自己做到了！簡思昀說，當大會公布台灣獲第三名時，雖然可以站上頒獎台，但與冠軍擦身而過，內心難免絲絲惆悵，直到頒獎現場揚起中華民國青天白日滿地紅國旗，現場有法國僑胞合影分享榮耀，不禁激動的熱淚盈眶。

最後，簡思昀表示，未來將更加努力自我提升繼續參賽，期待有一天摘下世界麵包大賽桂冠。