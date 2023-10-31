「2023第四屆臺灣科學節」起跑記者會，由政務次長林明裕、國家科學及技術委員會政務副主任委員陳儀莊與5大科學博物館長、21個科普基地代表，共同宣布臺灣科學節將於11月4日至11月12日隆重登場。

本年度臺灣科學節以「基礎科學開創未來」（Basic Sciences Create Future）為主題，響應聯合國提倡之「基礎科學促進永續發展國際年」，強調基礎科學對於實現17項永續發展目標至關重要，這些目標包含實現社會進步、經濟成長和環境保護等面向。希望透過多元的展演活動讓全民認識基礎科學及相關的研究成果，從精彩豐富的系列活動中親近科學、探究知識，提升科學素養，以實現永續發展的目標。

本屆臺灣科學節除了結合部屬5大科學博物館舉辦科普展演活動，並持續跨界與國家科學及技術委員會及21個科普基地合作。其中五大科學博物館分別推出不同的活動：基隆的國立海洋科技博物館推出「搶救珊瑚大作戰」、「地景變遷步道巡禮」，透過實際操作珊瑚復育工作、親臨潮境公園帶入海洋基礎科學議題，強化民眾海洋知識素養；位於臺北的國立臺灣科學教育館，以STEAM、科學科技、環境教育、多元學習為主題辦理大型科學市集「科學嘉年華」及「踅夜市」；臺中的國立自然科學博物館以探究與實作課程精神構思，辦理多項科普推廣及科學演示，包含「大科學」、「曬科學」及「臺科秀」；高雄的國立科學工藝博物館推出期間限定的創意系列工作坊，包含「Life科學」、「原住民科學體驗」、「印刷文化體驗工作坊」，讓民眾動手玩科學、啟發創造力；屏東國立海洋生物博物館的「城市遇見海生館」、「沿河向海找母語」讓民眾認識臺灣水域的生物多樣性、最新的海洋科學技術和原民科學。

此外針對科普基地，邀請長期熱心於舉辦各項科普活動的公私科研機構成為科普基地，包括：國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心、國家太空中心、國立台灣大學動物博物館、台達電子文教基金會及日月光半導體製造股份有限公司等21個單位，科學節期間將在全臺舉辦科普活動，讓科普學習在各地遍地開花。

叫好又叫座的「臺灣科普環島列車」自10月30日至11月3日全臺30個火車站環島5日，預計將吸引1.2萬名學童暢玩科學；「Kiss Science科學開門，青春不悶」開放國家實驗室、科學園區、大學研究中心等100個科研場域，供民眾飽覽科學的大觀園；海洋委員會、行政院原子能委員會等5個政府部門、5所公私立大專院校、10個民間單位及8個贊助企業與基金會也共襄盛舉，科普饗宴精彩可期。