台灣規模最大的「2023ITF台北國際旅展」將於11月3日於南港展覽館盛大展開，今日(31)主辦單位於台北美福大飯店舉辦展前記者會，台灣觀光協會葉菊蘭會長、交通部觀光署周永暉署長與國外使節、中央、地方代表等皆出席今日活動，現場攤位從航空業、旅行業、台灣邦交國大使、飯店業到故宮博物院皆在現場擺攤接受訪問。

交通部觀光署周永暉署長致詞。(攝/景義婷)

交通部觀光署周永暉署長在致詞時表示， ITF國際旅展不僅是一場旅遊盛事，更是一場台灣旅遊業精彩的盛會。本屆旅展，安排了數千場的推薦會，旨在向大眾推薦優質的旅遊產品，為遊客提供更美好的旅行體驗。周署長強調，台灣每年都有的特色，其中之一就是開放全國民眾參觀ITF國際旅展，這是一個難得的機會，可以一窺台灣旅遊業的多樣性和豐富性。感謝所有現場專業人士的參與，正是他們的努力和熱情，讓ITF國際旅展每年都重新蓬勃發展。他也特別感謝與會的媒體朋友，他們的宣傳和宣傳將助力ITF國際旅展推向更多群眾。

日本航空本次活動推動來回機票不到一萬元。(攝/景義婷)

目前全球都在推動綠色旅遊，燦星旅遊除了推薦四國高知與東北秋田的行程。燦星旅遊總經理殳蓁蓁特別提到高知這個行程，就是一個充滿綠色意念的地方，這裡沒有過度的開發和建設，因此前往高知就像是進入了一個令人心曠神怡的世外桃源。這個地方讓我們可以享受到真正的放鬆和休息，這就是我們追求綠色旅遊的核心價值。

福容飯店推出住宿券最低2.3折，餐券千元有找。林語倢主任表示福容徠旅秉持著年輕、創新、時尚以及環保的價值觀，不主動提供牙刷拖鞋等一次性備品。這意味著在享受休閒旅遊的同時，也堅定實踐永續發展的承諾。我們相信，這種理念不僅鼓勵年輕一代更加關注環保，同時也提供了一種時尚、創新的方式，讓我們的旅行體驗更加有意義，更貼近環保的未來。

台灣的邦交國聖克里斯多福及尼維斯今日也來到現場。(攝/景義婷)

此外，值得關注的之一，就是我們台灣的邦交國聖克里斯多福及尼維斯。Donya.L Francis大使特別提到，我們的觀光行程與其他商業旅遊不太一樣，我們致力於為遊客提供更深入的島內自由旅遊體驗。讓遊客有機會更深入地體驗當地文化和自然景觀，同時放鬆享受和探險的完美結合。參觀行程將為遊客帶來難忘的體驗，並增強台灣與邦交國之間的文化交流與合作。

本次活動的主要目標是帶領世界走進台灣。(攝/景義婷)

今年的ITF台北國際旅展，攤位供不應求，台灣觀光協會積極希望能將台灣與世界的最新旅遊資訊呈現在本次展覽中，帶領世界走進台灣，並邀請所有對此感興趣的民眾熱情參與。

燦星旅遊線上旅展:https://www.startravel.com.tw/project/itf/

福容飯店旅展資訊:http://www.fullon-hotels.com.tw/