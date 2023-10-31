南華大學近年來推廣棒球運動，培養體育選手不遺餘力，棒球隊成軍七年來，在各項賽事皆表現亮眼，今年不僅拿下「大專棒球聯賽亞軍」、「全國成棒甲組春季聯賽第3名」以及「桃園盃全國四級棒球錦標賽大專組冠軍」之佳績，更連續六年有球員獲中華職棒球團指名，展開職棒生涯，且發展潛力備受矚目。

去年獲新球團台鋼雄鷹所指名的左投陳柏清，在本季二軍表現相當出色，以3.06防禦率、63次奪三振，獲得「防禦率王」、「奪三振王」兩項個人獎，同時為台鋼奪下二軍總冠軍戰之首勝，明年也將投入一軍戰場。日前更與同為南華校友效力於富邦悍將的李子強獲選亞洲職棒冠軍爭霸賽(亞冠賽)中華隊26人名單，期能為國爭光。

南華大學棒球隊自107年至今，共有12位球員獲職棒球團青睞，該校可說是孕育職棒投手的搖籃。其中在味全龍的郭郁政與富邦悍將的李子強目前皆站穩一軍，且投出相當好的成績。在新球團台鋼雄鷹的左投陳柏清本季表現亦特別出色，且深獲肯定。

南華大學棒球隊總教練蔡仲南表示，陳柏清本身素質就很好，投球速度也很不錯，大學期間最大成長就是球速及控球，球速從133至135公里成長到142至145公里，最擅長直球，也會搭配滑球。大三時因受傷休養，大四再度回到球場，便在當年大專盃以7局僅失一分的優質先發表現令人印象深刻，每一局的控球準度及內容都非常值得稱許。蔡總特別提到，陳柏清一向秉持正向的態度認真學習且積極參與，每一次練習後都會主動留下來整理場地、維護球場環境，其個性相當有耐心與細心，心態上也較其他同學成熟，因此出賽時即使面對危機也能保持沉穩、冷靜處理，化解危機。

除了幫助球員提升球技，良好的態度養成更為重要，因此，每次出賽前都會進行正念靜坐，藉以提升球員的心理素質及專注力，做好上場的準備及專心投入當下的比賽。蔡總強調，大學期間就是提供球員身心磨練的舞台，準備好就能去挑戰更高的殿堂。在得知李子強與陳柏清入選亞冠賽後，也給予勉勵及祝福，期許他們要保持身體健康、爭取機會也要把握機會好好表現。

南華大學校長林聰明表示，成立棒球隊培育體育選手首重品德與團隊紀律，球隊在嚴謹的管理之下，每位選手都相當自律，也非常勤於練習，成軍以來屢創佳績，並且每年都有校友進入職棒殿堂，相當不容易。非常感謝佛光山及三好體協長期以來的支持，更感謝蔡仲南總教練率領教練團辛苦指導棒球隊，才能成就棒球隊的榮耀。